Kenali 7 Tanda Pria Belum Dewasa secara Emosional, Menurut Psikologi

ilustrasi pria yang marah. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Kedewasaan emosional sering kali berperan penting dalam hubungan yang sehat.
Namun nyatanya tidak setiap orang mengembangkannya dengan kecepatan yang sama.
Psikologi menyoroti beberapa tanda jelas yang mengungkapkan kapan seorang pria mungkin masih belum dewasa secara emosional.
Dengan mengenali perilaku ini dapat membantu Anda menavigasi hubungan dengan lebih jelas dan percaya diri.
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Untuk mengetahui lebih jauh, dilansir metalzon, berikut 7 tanda seorang pria yang belum dewasa secara emosional dari sudut pandang psikologi.
1. Kesulitan menangani kritik
Sikap defensif langsung muncul ketika seseorang menunjukkan kesalahannya.
Alih-alih menganggap umpan balik sebagai kesempatan untuk berkembang, ia malah menganggapnya sebagai serangan pribadi.
Hal ini memicu kemarahan, penyangkalan, atau serangan balik.
Pria yang belum dewasa secara emosional jarang bertanggung jawab atas tindakannya atau mengakui kesalahannya.
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Jawa Pos
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