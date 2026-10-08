Jangan Sepelekan, 8 Kebiasaan Pagi Ini Bisa Menguras Energi Seharian

JawaPos.com – Merasa bersemangat ketika baru bangun tidur, tetapi tiba-tiba kehilangan tenaga saat memasuki sore hari merupakan hal yang cukup umum. Menjelang pukul 3 sore, tubuh mulai terasa berat, konsentrasi berkurang, dan pekerjaan yang sebelumnya mudah dikerjakan terasa lebih melelahkan.

Rasa lelah tersebut memang dapat dipengaruhi oleh ritme tubuh dan aktivitas sepanjang hari. Namun, kebiasaan yang dilakukan sejak pagi juga dapat menentukan seberapa banyak energi yang tersisa beberapa jam kemudian.

Dikutip dari laman Geediting, ada sejumlah kebiasaan pagi yang sebaiknya dihindari jika ingin menjaga energi dan konsentrasi tetap stabil hingga sore. Beberapa di antaranya bahkan sering dilakukan tanpa disadari.

Lantas, kebiasaan apa saja yang perlu diperhatikan?

1. Terlalu sering menekan tombol snooze Godaan untuk tidur kembali selama lima atau sepuluh menit setelah alarm berbunyi memang sulit ditolak. Namun, kebiasaan tersebut dapat membuat proses bangun menjadi lebih berat.

Ketika kembali tertidur setelah alarm pertama, tubuh berpotensi memasuki tahapan tidur berikutnya sebelum akhirnya dibangunkan lagi. Akibatnya, Anda justru dapat merasa lebih mengantuk dan kurang segar.

Cobalah menempatkan alarm agak jauh dari tempat tidur. Dengan begitu, Anda perlu benar-benar bangun dan bergerak untuk mematikannya.

2. Tidak segera memenuhi kebutuhan cairan tubuh Selama tidur beberapa jam, tubuh tetap kehilangan cairan meskipun tidak melakukan aktivitas berat. Karena itu, minum air setelah bangun dapat menjadi kebiasaan sederhana untuk memulai hari.

Sebagian orang langsung mencari kopi begitu membuka mata. Tidak masalah menikmati kopi, tetapi jangan sampai air putih justru dilupakan.