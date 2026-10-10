7 Kebiasaan Kalangan Elite Saat Berselisih, Sopan di Luar tetapi Tegas dalam Keputusan

Cara kelas atas menyelesaikan konflik yang terlihat pasif-agresif di kelas sosial lain JawaPos.com – Cara seseorang menghadapi konflik dapat dipengaruhi oleh lingkungan sosial, kebiasaan berkomunikasi, hingga posisi yang dimilikinya. Dalam sejumlah lingkungan profesional dan kalangan elite, perselisihan tidak selalu disampaikan melalui perdebatan terbuka, tetapi bisa muncul lewat pilihan kata, pengaturan waktu, maupun keputusan yang disampaikan secara halus. Bagi pihak yang terbiasa berbicara secara langsung, pendekatan semacam ini terkadang sulit dipahami. Sikap yang terlihat santun di permukaan bisa dianggap sebagai sindiran, penolakan terselubung, atau bentuk pasif-agresif ketika maksud sebenarnya tidak disampaikan secara jelas. Dilansir dari Geediting.com, terdapat tujuh pola yang digambarkan kerap muncul dalam cara kalangan kelas atas menangani konflik. Pola-pola ini memperlihatkan bagaimana komunikasi, akses, dan posisi tawar dapat memengaruhi penyelesaian masalah. Meski demikian, perilaku tersebut tidak secara eksklusif dimiliki kelompok sosial tertentu karena dapat ditemukan dalam berbagai lingkungan. 1. Menggunakan Jadwal untuk Menyampaikan Penolakan Tidak semua orang menyampaikan penolakan dengan mengatakan tidak secara langsung. Dalam lingkungan profesional tertentu, seseorang mungkin memilih menyebutkan jadwal yang padat, menunda pertemuan, atau tidak segera memberikan kepastian atas sebuah permintaan. Cara ini bisa dipilih untuk menghindari ketegangan sekaligus menjaga hubungan kerja agar tetap baik. Namun, jika dilakukan berulang kali tanpa kejelasan, penundaan justru membuat pihak lain kesulitan menentukan langkah berikutnya. Bagi penerima pesan, sikap tersebut dapat terasa seperti penolakan yang sengaja disamarkan. Apalagi jika keputusan sebenarnya sudah dibuat, tetapi tidak disampaikan secara terbuka. Cara menyikapinya: Mintalah kepastian dengan bahasa yang sopan dan batas waktu yang jelas. Misalnya, tanyakan apakah permintaan tersebut dapat disetujui sebelum tanggal tertentu atau apakah perlu mencari alternatif lain. 2. Menyampaikan Kritik Lewat Komentar yang Terkesan Umum Sebagian orang memilih menyampaikan ketidakpuasan melalui komentar umum daripada menegur pihak yang dianggap melakukan kesalahan. Mereka mungkin memuji seseorang yang selalu tepat waktu setelah terjadi keterlambatan atau menyoroti pentingnya ketelitian seusai menerima laporan yang kurang rapi. Komentar tersebut secara sepintas terdengar seperti pengingat biasa. Namun, apabila disampaikan tepat setelah suatu kesalahan terjadi, orang yang mendengarnya bisa merasa sedang menjadi sasaran sindiran. Pendekatan ini terkadang digunakan untuk menghindari rasa malu akibat teguran langsung. Meski demikian, pesan yang terlalu tersirat berisiko menimbulkan salah paham karena tidak menjelaskan persoalan yang sebenarnya perlu diperbaiki. Cara menyikapinya: Jika merasa komentar tersebut berkaitan dengan diri sendiri, mintalah klarifikasi tanpa bersikap defensif. Pertanyaan seperti, "Apakah ada bagian dari pekerjaan saya yang perlu diperbaiki?" dapat membantu mengarahkan pembicaraan pada masalah konkret. 3. Menjadikan Kesopanan sebagai Cara Menyampaikan Keputusan Tegas Bahasa yang santun tidak selalu berarti sebuah keputusan masih bisa dinegosiasikan. Dalam komunikasi profesional, seseorang mungkin mengawali pesan dengan ucapan terima kasih dan apresiasi, kemudian menyampaikan bahwa permintaannya tidak dapat dipenuhi. Cara tersebut dapat membantu menjaga hubungan sekalipun terdapat perbedaan kepentingan. Penolakan yang disampaikan dengan tenang juga dapat mengurangi kemungkinan percakapan berubah menjadi pertengkaran. Namun, kesopanan terkadang membuat penerima pesan merasa sungkan untuk mengajukan pertanyaan lanjutan atau menyampaikan keberatan. Akibatnya, persoalan utama justru tidak dibahas secara tuntas.