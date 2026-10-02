5 Inspirasi Gaya Busana Batik Artis Indonesia, Dari Classy hingga Modern Glamor

Jawapos.com - Busana batik tidak pernah kehilangan pesonanya sebagai warisan budaya Nusantara. Di tangan sederet selebriti Tanah Air, batik berhasil dieksplorasi menjadi berbagai bentuk busana yang stylish, mulai dari nuansa classy, edgy, hingga tampilan glamor. Pilihan busana tersebut sekaligus menjadi cara para artis menampilkan karakter personalnya melalui fashion.

Menariknya, sejumlah penampilan publik figur memperlihatkan bagaimana mereka memadukan pakaian, warna, hingga tatanan rias untuk menciptakan visual yang menawan dalam berbagai momen.

Berikut beberapa potret inspirasi gaya busana batik dari media sosial para artis Indonesia yang bisa dijadikan referensi.

1. Tampil Anggun dan Klasik dalam Balutan Kebaya Kartini ala Dian Sastrowardoyo

Dian Sastrowardoyo menampilkan gaya yang anggun dan berkelas dalam peringatan Hari RA Kartini pada unggahan di akun Instagram pribadinya, 22 April 2026. Dian memadukan kebaya tradisional berpotongan simpel dengan kain batik bermotif klasik bernuansa cokelat sogan yang kental dengan aura kebudayaan. Perpaduan warna dan motifnya memberikan kesan sederhana, tetapi tetap terlihat berkelas dan memancarkan pesona khas perempuan Jawa.

Detail tatanan rambut sanggul rapi serta riasan wajah yang natural melengkapi penampilan Dian secara menyeluruh. Perpaduan kebaya tradisional dan kain batik klasik ini sangat cocok dijadikan referensi busana untuk menghadiri acara kebudayaan maupun pesta pernikahan bernuansa adat.

Gaya kasual-chic Dian Sastrowardoyo memadukan kebaya putih, kain batik, dan korset tenun dengan sentuhan sneakers. (Instagram: @therealdisastr)

2. Tampil Edgy dan Modern, Pesona Cinta Laura di Gala Premiere Film

Pada unggahan Instagram-nya tanggal 22 April 2026, Cinta Laura tampil memukau saat menghadiri gala premiere film Para Perasuk. Ia tampil menawan dengan memadukan batik bergaya kontemporer berpotongan modern-edgy. Penggunaan busana berstruktur tegas ini memberikan kesan stylish, berani, sekaligus futuristik tanpa menghilangkan nilai estetika motif batiknya.

Melengkapi penampilan cantiknya, Cinta memilih tatanan rambut yang modern serta riasan flawless berkonsep bold. Pilihan look ini membuktikan bahwa batik tidak selalu terikat pada kesan formal yang kaku, melainkan bisa menjadi statement outfit yang mencuri perhatian di perhelatan karpet merah.

3. Tampil Rapi dan Profesional, Gaya Business-Chic ala Maudy Ayunda