Rayakan 68 Tahun Lewat Paws for Peace, Angkat Relasi Manusia dan Anjing

JawaPos.com - Hush Puppies merayakan 68 tahun kehadirannya dengan mengangkat relasi antara manusia dan anjing melalui kegiatan Paws for Peace, festival yang memadukan kesejahteraan, kreativitas, dan gaya hidup.

Digelar bersama Dog Does Disco di Central Park Mall, Jakarta, pada 25–27 September 2026, kegiatan tersebut dikemas sebagai festival wellness dan fesyen yang menghadirkan berbagai aktivitas bersama hewan peliharaan.

Sejumlah kegiatan yang digelar antara lain sesi sound healing bersama fasilitator Deece Dewayani, dog yoga, lokakarya kerajinan benang bersama Knit & Cro, serta berbagai aktivitas interaktif untuk pengunjung dan anjing.

Markom Manager Hush Puppies, Andreas Agi dalam keterangan tertulisnya menjelaskan, festival ini juga menyediakan Adoption Corner yang mempertemukan pengunjung dengan anjing hasil penyelamatan dan penelantaran yang membutuhkan rumah baru. Selain itu, terdapat sesi bincang-bincang bersama praktisi wellbeing sekaligus animal communicator Dery Ginanjar dan pendiri Anjay Pet Service Gabriel Rinaldi.

"Kegiatan ini merupakan bagian dari semangat merek yang sejak 1958 mengusung gaya hidup santai dan optimistis. Ikon anjing Basset Hound yang menjadi ciri khasnya juga kembali digunakan sebagai simbol perayaan ulang tahun ke-68," ujar Agi.

Selain aktivitas komunitas, acara tersebut turut menampilkan koleksi Hush Puppies Athleisure yang dirancang untuk aktivitas sehari-hari maupun olahraga ringan, dengan sejumlah fitur seperti perlindungan terhadap sinar UVA dan UVB, teknologi cepat kering, serta fitur antibakteri.

"Tahun ini kita mengeluarkan koleksi terbaru active wear, dengan teknologi anti-UV protection, menghalau sinar matahari ke kulit kita dan meringankan risiko kanker kulit," katanya.

Lebih lanjut kata Agi, Hush Puppies melihat tren olahraga di kalangan generasi Z sebagai salah satu alasan menghadirkan lini active wear.