Logo JawaPos
HomeNasional
Author avatar - Image
Syahrul Yunizar
Minggu, 28 Juni 2026 | 01.35 WIB

32 Bumil Jadi Peserta Latsarmil, 1 Orang Melahirkan di Tengah Pendidikan

Kemhan menyampaikan penjelasan terkait sejumlah peserta Latsarmil yang meninggal dunia sepekan belakangan. Total sudah 5 peserta kehilangan nyawa. (Sahrul Yunizar/JawaPos.com) - Image

Kemhan menyampaikan penjelasan terkait sejumlah peserta Latsarmil yang meninggal dunia sepekan belakangan. Total sudah 5 peserta kehilangan nyawa. (Sahrul Yunizar/JawaPos.com)

JawaPos.com - Di antara ribuan peserta latihan dasar militer (latsarmil) yang belakangan menjadi sorotan publik, sebanyak 32 di antaranya merupakan ibu hamil.

Bahkan, 1 orang di antaranya dipulangkan karena harus melahirkan di tengah jalannya pendidikan.

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Pertahanan (Kemhan) Mayjen TNI Ketut Gede Wetan Pastia menyampaikan hal itu dalam konferensi pers di Kantor Kemhan pada Sabtu (27/6).

Dia menyampaikan bahwa pada akhirnya seluruh peserta yang tengah mengandung dipulangkan.

”Dengan pertimbangan perkembangan kesehatan yang berkembang tadi, dengan alasan kemanusiaan, ada 32 orang (peserta latsarmil) tahap pertama dipulangkan,” kata dia kepada awak media.

Menurut jenderal bintang dua TNI AD tersebut, sejak awal seleksi calon manajer Koperasi Desa (Kopdes) Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) memang tidak ada larangan ibu hamil mengikuti seleksi. Karena itu ada puluhan yang lolos sampai tahap latsarmil.

Meski puluhan peserta tersebut telah dipulangkan di tengah jalannya pendidikan, Ketut memastikan mereka tidak gugur. Para peserta tersebut bisa tetap melanjutkan pendidikan dengan penyesuaian. Kalau pun harus tetap menjalani latsarmil, mereka bakal diikutkan dalam kesempatan berbeda.

”Statusnya dia masih memenuhi syarat (sebagai calon manajer) dan bisa melanjutkan pada saat kegiatan pendidikan nanti ada rencananya batch berikutnya,” jelasnya.

Editor: Dinarsa Kurniawan
Tags
Artikel Terkait
Soal Kematian Sejumlah Peserta Latsarmil Calon Manajer KDMP, Pakar Psikologi Forensik Sebut Perlu Diinvestigasi - Image
Nasional

Soal Kematian Sejumlah Peserta Latsarmil Calon Manajer KDMP, Pakar Psikologi Forensik Sebut Perlu Diinvestigasi

Minggu, 28 Juni 2026 | 01.16 WIB

5 Peserta Latsarmil Meninggal Dunia, Menhan Sjafrie Sjamsoeddin Perintahkan Sesuaikan Intensitas Kegiatan - Image
Nasional

5 Peserta Latsarmil Meninggal Dunia, Menhan Sjafrie Sjamsoeddin Perintahkan Sesuaikan Intensitas Kegiatan

Sabtu, 27 Juni 2026 | 23.44 WIB

Kemhan Beri Santunan Rp 50 Juta untuk Keluarga Peserta Latsarmil yang Meninggal Dunia - Image
Nasional

Kemhan Beri Santunan Rp 50 Juta untuk Keluarga Peserta Latsarmil yang Meninggal Dunia

Sabtu, 27 Juni 2026 | 23.14 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Paraguay vs Australia di Piala Dunia 2026: Berebut Tiket 32 Besar Namun Berpotensi Imbang - Image
1

Prediksi Skor Paraguay vs Australia di Piala Dunia 2026: Berebut Tiket 32 Besar Namun Berpotensi Imbang

2

Prediksi Skor Turki vs Amerika Serikat di Piala Dunia 2026: The Stars & Stripes Berburu Rekor Sempurna di Fase Grup

3

Prediksi Skor Mesir vs Iran di Piala Dunia 2026: The Pharaohs Selangkah Lagi ke 32 Besar Piala Dunia 2026

4

Prediksi Skor Jepang vs Swedia di Piala Dunia 2026: Samurai Biru Incar Tiket 32 Besar di Laga Penentuan

5

Prediksi Skor Tanjung Verde vs Arab Saudi di Piala Dunia 2026: Misi Blue Sharks Pulangkan Green Falcons

6

Prediksi Skor Tunisia vs Belanda di Piala Dunia 2026: Oranje Wajib Menang demi Amankan Tiket 32 Besar

7

Prediksi Skor Selandia Baru vs Belgia di Piala Dunia 2026: Pembuktian Romelu Lukaku Belum Habis!

8

Prediksi Skor Uruguay vs Spanyol di Piala Dunia 2026: La Roja Tak Ingin Tersandung, La Celeste Wajib Menang

9

Prediksi Skor Curacao vs Pantai di Piala Dunia 2026: Misi Les Éléphants Menang demi Tiket 32 Besar

10

Prediksi Skor Ekuador vs Jerman di Piala Dunia 2026: Der Panzer Kejar Rekor Sempurna di Fase Grup

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore