32 Bumil Jadi Peserta Latsarmil, 1 Orang Melahirkan di Tengah Pendidikan

JawaPos.com - Di antara ribuan peserta latihan dasar militer (latsarmil) yang belakangan menjadi sorotan publik, sebanyak 32 di antaranya merupakan ibu hamil.

Bahkan, 1 orang di antaranya dipulangkan karena harus melahirkan di tengah jalannya pendidikan.

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Pertahanan (Kemhan) Mayjen TNI Ketut Gede Wetan Pastia menyampaikan hal itu dalam konferensi pers di Kantor Kemhan pada Sabtu (27/6).

Dia menyampaikan bahwa pada akhirnya seluruh peserta yang tengah mengandung dipulangkan.

”Dengan pertimbangan perkembangan kesehatan yang berkembang tadi, dengan alasan kemanusiaan, ada 32 orang (peserta latsarmil) tahap pertama dipulangkan,” kata dia kepada awak media.

Menurut jenderal bintang dua TNI AD tersebut, sejak awal seleksi calon manajer Koperasi Desa (Kopdes) Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) memang tidak ada larangan ibu hamil mengikuti seleksi. Karena itu ada puluhan yang lolos sampai tahap latsarmil.

Meski puluhan peserta tersebut telah dipulangkan di tengah jalannya pendidikan, Ketut memastikan mereka tidak gugur. Para peserta tersebut bisa tetap melanjutkan pendidikan dengan penyesuaian. Kalau pun harus tetap menjalani latsarmil, mereka bakal diikutkan dalam kesempatan berbeda.