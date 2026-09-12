Jangan Diabaikan, 6 Makna Spiritual di Balik Tubuh yang Tiba-Tiba Merinding

JawaPos.com – Pernahkah tubuh Anda tiba-tiba merinding meski suasana sekitar tidak dingin dan tidak ada sesuatu yang menakutkan?

Sensasi bulu kuduk berdiri atau munculnya rasa geli di kulit biasanya dapat terjadi karena berbagai faktor. Namun, dalam sejumlah kepercayaan spiritual, pengalaman tersebut kerap dianggap memiliki makna tertentu, terutama ketika muncul secara spontan pada situasi yang dianggap tidak biasa.

Merinding dipercaya sebagai salah satu bentuk respons tubuh terhadap energi, intuisi, atau pengalaman emosional yang sulit dijelaskan secara langsung.

Dilansir dari YourTango, berikut enam makna spiritual yang dipercaya berada di balik sensasi merinding secara tiba-tiba.

1. Dipercaya Menjadi Tanda Kehadiran Spiritual Dalam kepercayaan tertentu, merinding yang datang secara mendadak dianggap sebagai tanda adanya energi atau kehadiran yang tidak kasatmata di sekitar seseorang.

Sensasi tersebut dipercaya lebih mungkin dirasakan ketika seseorang berada dalam kondisi tenang dan lebih peka terhadap lingkungan di sekitarnya.

Bagi sebagian orang yang meyakini hal ini, merinding menjadi semacam pengingat bahwa ada pengalaman atau energi di luar apa yang dapat ditangkap oleh pancaindra.

2. Bisa Dikaitkan dengan Intuisi yang Sedang Aktif Merinding juga sering dihubungkan dengan intuisi. Sensasi tersebut dipercaya dapat muncul ketika seseorang sedang berhadapan dengan sesuatu yang penting atau harus mengambil keputusan.

Misalnya, seseorang merasa merinding ketika mendengar suatu informasi, bertemu seseorang, atau memikirkan pilihan tertentu.