Logo JawaPos
HomeLifestyle
Author avatar - Image
Rabbany Wanadriani
Jumat, 11 September 2026 | 21.08 WIB

Jangan Disepelekan, Ini 5 Faktor yang Bisa Membuat Bibir Tampak Gelap

ilustrasi bibir yang gelap. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Bibir gelap bisa menjadi masalah yang mengkhawatirkan bagi banyak orang, memengaruhi kepercayaan diri dan penampilan secara keseluruhan.

Bagi sebagian orang, ini mungkin merupakan faktor genetik, sementara bagi yang lain, ini bisa menjadi tanda masalah kesehatan atau faktor gaya hidup yang perlu diperhatikan.

Melihat perubahan warna bibir, terutama jika menjadi lebih gelap bisa sangat mengkhawatirkan.

Dilansir English jagran, berikut lima kemungkinan penyebab bibir gelap yang mungkin belum Anda ketahui.

1. Merokok

Merokok dapat merusak kesehatan bibir, menyebabkan perubahan warna.

Zat kimia berbahaya yang terkandung di dalamnya dapat menggelapkan bibir seiring waktu.

Berkurangnya aliran darah ke bibir akibat merokok mengakibatkan hilangnya warna alami bibir sehingga tampak kusam dan gelap.

2. Hidrasi yang tidak memadai

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait

Terpopuler

Aris Sebut Dua Apartemennya Dipakai Endah Fitrianingsih dan Malik Bawazier Berselingkuh - Image
1

Aris Sebut Dua Apartemennya Dipakai Endah Fitrianingsih dan Malik Bawazier Berselingkuh

2

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

3

Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar

4

Prediksi Skor Fenerbahce vs Roma di Liga Champions: Duel Seru Berpotensi Seri

5

Prediksi Skor PSV Eindhoven vs Shakhtar Donetsk di Liga Champions: Kans Boeren Amankan 3 Poin

6

Rombongan Badan Pangan Ditembaki di Papua Pegunungan, 3 Orang Tewas

7

Viral Pernyataan Pribadi Deputi Bakom soal Antek Asing di Balik Erupsi 6 Gunung Api di Indonesia

8

Prediksi Skor Sporting Lisbon vs Galatasaray di Liga Champions: Leões Sikat Tim Tamu di Kandang

9

Prediksi Skor Slavia Prague vs Lens di Liga Champions: Duel Sengit Rawan Berakhir Imbang!

10

Prediksi Skor Como vs RB Leipzig di Liga Champions: I Lariani Siap Libas Tim Tamu di Sinigaglia

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore