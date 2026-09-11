Jangan Disepelekan, Ini 5 Faktor yang Bisa Membuat Bibir Tampak Gelap

JawaPos.com – Bibir gelap bisa menjadi masalah yang mengkhawatirkan bagi banyak orang, memengaruhi kepercayaan diri dan penampilan secara keseluruhan.
Bagi sebagian orang, ini mungkin merupakan faktor genetik, sementara bagi yang lain, ini bisa menjadi tanda masalah kesehatan atau faktor gaya hidup yang perlu diperhatikan.
Melihat perubahan warna bibir, terutama jika menjadi lebih gelap bisa sangat mengkhawatirkan.
Dilansir English jagran, berikut lima kemungkinan penyebab bibir gelap yang mungkin belum Anda ketahui.
1. Merokok
Merokok dapat merusak kesehatan bibir, menyebabkan perubahan warna.
Zat kimia berbahaya yang terkandung di dalamnya dapat menggelapkan bibir seiring waktu.
Berkurangnya aliran darah ke bibir akibat merokok mengakibatkan hilangnya warna alami bibir sehingga tampak kusam dan gelap.
2. Hidrasi yang tidak memadai
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