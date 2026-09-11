8 Tipe Teman yang Perlu Diwaspadai, Terlalu Dekat Bisa Menguras Energi

JawaPos.com – Memiliki teman dekat dapat menjadi salah satu sumber dukungan ketika seseorang menghadapi berbagai persoalan dalam kehidupan. Namun, tidak semua hubungan pertemanan selalu memberikan dampak positif.

Dalam hubungan sosial, seseorang terkadang dapat bertemu dengan teman yang membuatnya merasa dihargai dan didukung. Sebaliknya, ada pula hubungan yang justru membuat seseorang merasa lelah, tidak nyaman, atau terus-menerus dirugikan.

Karena itu, memahami pola hubungan yang kurang sehat menjadi hal penting. Bukan berarti setiap teman dengan satu karakter tertentu harus langsung ditinggalkan, tetapi beberapa perilaku memang perlu diperhatikan dan diberi batas yang jelas.

Dilansir dari Geediting.com, terdapat delapan tipe teman yang dinilai kurang baik untuk dipertahankan apabila perilakunya berlangsung terus-menerus dan mengganggu kesejahteraan emosional.

Berikut di antaranya.

1. Teman yang Selalu Mengambil Keuntungan Pertemanan yang sehat seharusnya memiliki hubungan timbal balik. Kedua pihak sama-sama bersedia memberikan waktu, perhatian, bantuan, maupun dukungan ketika dibutuhkan.

Namun, ada orang yang hanya datang ketika membutuhkan sesuatu. Mereka mungkin sering meminta bantuan, mencari tempat untuk bercerita, atau membutuhkan dukungan, tetapi jarang melakukan hal serupa ketika temannya sedang mengalami kesulitan.

Jika pola tersebut berlangsung dalam waktu lama, hubungan bisa terasa berat sebelah. Salah satu pihak akhirnya merasa hanya dimanfaatkan dan tidak mendapatkan penghargaan yang sepadan.

Dalam kondisi seperti ini, menetapkan batasan dapat menjadi langkah yang lebih sehat daripada terus memaksakan hubungan.