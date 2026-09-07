Cuma Pakai Bahan Sederhana, 5 Scrub Alami Ini Bisa Bantu Angkat Sel Kulit Mati

JawaPos.com – Mendapatkan kulit wajah yang terasa lembut tidak selalu membutuhkan rangkaian produk perawatan dengan harga mahal. Sejumlah bahan sederhana yang mudah ditemukan di rumah juga dapat dimanfaatkan sebagai bagian dari perawatan kulit.

Eksfoliasi, misalnya, dapat membantu mengangkat sel kulit mati yang menumpuk di permukaan kulit. Namun, penggunaannya tetap perlu dilakukan secara lembut agar tidak menyebabkan iritasi.

Beberapa bahan alami seperti kopi, gula, oatmeal, stroberi, dan madu kerap digunakan sebagai campuran scrub rumahan. Dilansir dari Alodokter dan Hello Sehat, berikut lima bahan yang bisa dijadikan pilihan untuk perawatan wajah.

1. Kopi Bubuk kopi cukup populer digunakan sebagai bahan scrub karena teksturnya dapat membantu proses eksfoliasi. Selain itu, aroma kopi juga memberikan sensasi yang menyenangkan saat digunakan.

Untuk membuat scrub sederhana, campurkan sekitar setengah cangkir bubuk kopi dengan dua sendok makan air hangat. Setelah tercampur, aplikasikan secara perlahan pada wajah dan jangan menggosoknya terlalu keras. Setelah beberapa saat, bilas menggunakan air bersih.

2. Gula Butiran gula juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan eksfoliasi sederhana. Teksturnya membantu mengangkat sel kulit mati, sementara bahan campurannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan kulit.

Anda dapat mencampurkan satu sendok teh gula dengan bahan pelembap seperti minyak kelapa, minyak zaitun, atau madu. Pilih bahan tambahan yang sesuai dengan kondisi kulit dan gunakan dengan gerakan yang sangat lembut.

Perlu diperhatikan, scrub dengan butiran yang terasa kasar sebaiknya tidak digosokkan dengan kuat karena dapat menyebabkan iritasi.

3. Oatmeal Oatmeal tidak hanya cocok dijadikan makanan, tetapi juga kerap digunakan dalam perawatan kulit. Kandungan senyawa tertentu pada oatmeal dikenal memiliki sifat yang dapat membantu menenangkan kulit.