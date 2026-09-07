Cuma Pakai Bahan Sederhana, 5 Scrub Alami Ini Bisa Bantu Angkat Sel Kulit Mati

5 Scrub untuk Menghaluskan Wajah
JawaPos.com – Mendapatkan kulit wajah yang terasa lembut tidak selalu membutuhkan rangkaian produk perawatan dengan harga mahal. Sejumlah bahan sederhana yang mudah ditemukan di rumah juga dapat dimanfaatkan sebagai bagian dari perawatan kulit.
Eksfoliasi, misalnya, dapat membantu mengangkat sel kulit mati yang menumpuk di permukaan kulit. Namun, penggunaannya tetap perlu dilakukan secara lembut agar tidak menyebabkan iritasi.
Beberapa bahan alami seperti kopi, gula, oatmeal, stroberi, dan madu kerap digunakan sebagai campuran scrub rumahan. Dilansir dari Alodokter dan Hello Sehat, berikut lima bahan yang bisa dijadikan pilihan untuk perawatan wajah.
Bubuk kopi cukup populer digunakan sebagai bahan scrub karena teksturnya dapat membantu proses eksfoliasi. Selain itu, aroma kopi juga memberikan sensasi yang menyenangkan saat digunakan.
Untuk membuat scrub sederhana, campurkan sekitar setengah cangkir bubuk kopi dengan dua sendok makan air hangat. Setelah tercampur, aplikasikan secara perlahan pada wajah dan jangan menggosoknya terlalu keras. Setelah beberapa saat, bilas menggunakan air bersih.
Butiran gula juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan eksfoliasi sederhana. Teksturnya membantu mengangkat sel kulit mati, sementara bahan campurannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan kulit.
Anda dapat mencampurkan satu sendok teh gula dengan bahan pelembap seperti minyak kelapa, minyak zaitun, atau madu. Pilih bahan tambahan yang sesuai dengan kondisi kulit dan gunakan dengan gerakan yang sangat lembut.
Perlu diperhatikan, scrub dengan butiran yang terasa kasar sebaiknya tidak digosokkan dengan kuat karena dapat menyebabkan iritasi.
Oatmeal tidak hanya cocok dijadikan makanan, tetapi juga kerap digunakan dalam perawatan kulit. Kandungan senyawa tertentu pada oatmeal dikenal memiliki sifat yang dapat membantu menenangkan kulit.
Untuk membuat campuran sederhana, haluskan dua sendok makan oatmeal kemudian tambahkan satu sendok teh yoghurt dan satu sendok teh minyak jojoba. Aduk hingga membentuk pasta.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Espanyol vs Sevilla di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Curi Poin di RCDE Stadium
Prediksi Skor Marseille vs Paris FC di Liga Prancis: Kans Les Phocéens Pesta Gol di Stade Velodrome
Prediksi Skor Alaves vs Osasuna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang di Mendizorrotza
Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar
Prediksi Skor Parma vs Monza di Liga Italia: Duel Sengit Rawan Berakhir Imbang!
Prediksi Skor Malaga vs Levante: Laga Sengit yang Berpotensi Imbang
Prediksi Skor Cagliari vs Lecce di Liga Italia: Duel Ketat di Sardinia Bisa Berakhir Imbang
Prediksi Skor Java United FC vs Garudayaksa: Laskar Kepodang Emas Bisa Menang Tipis
Prediksi Skor Heerenveen vs AZ Alkmaar di Liga Belanda: Kans De Kaasboeren Pesta Gol!
Dr. Iwan Aflanie, Pakar Forensik Indonesia untuk ULM yang Lebih Maju