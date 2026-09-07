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Rian Alfianto
Senin, 7 September 2026 | 14.59 WIB

Kompor Gas Kaca Makin Diminati, Apa yang Membuat Penjualannya Tetap Tumbuh?

Ilustrasi kompor gas kaca. (Istimewa) - Image

Ilustrasi kompor gas kaca. (Istimewa)

JawaPos.com - Penjualan kompor gas kaca masih menunjukkan pertumbuhan pada semester pertama tahun fiskal 2026, meski kondisi ekonomi makro belum sepenuhnya stabil.

Perubahan preferensi konsumen yang semakin mempertimbangkan tampilan, keamanan, dan ketahanan perangkat rumah tangga menjadi salah satu faktor yang ikut menjaga permintaan produk ini.

Perubahan tersebut memperlihatkan bahwa kompor rumah tangga kini tidak hanya dipandang sebagai perangkat untuk memasak.

Bagi sebagian konsumen, desain dan kesesuaiannya dengan tampilan dapur ikut menjadi pertimbangan ketika memilih produk.

Marketing Director PT Niko Elektronik Indonesia Tjandra Lianto mengatakan, meningkatnya perhatian terhadap aspek estetika menjadi salah satu perubahan dalam cara konsumen memilih perangkat rumah tangga.

Kompor tidak lagi berdiri sendiri sebagai alat memasak, tetapi menjadi bagian dari tampilan area dapur.

Di saat yang sama, faktor keamanan dan ketahanan tetap menjadi pertimbangan penting.

Desain yang menarik perlu berjalan beriringan dengan fungsi dan kualitas penggunaan sehari-hari.

Perubahan preferensi semacam ini membuat produsen menghadapi tantangan yang lebih kompleks.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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