Batuk Kering Bikin Tersiksa? 5 Bahan Alami Ini Konon Bisa Bantu Redakan Gejalanya

JawaPos.com – Batuk kering merupakan keluhan yang cukup sering dialami. Berbeda dengan batuk berdahak, batuk jenis ini biasanya tidak banyak menghasilkan lendir dan dapat membuat tenggorokan terasa gatal, kering, atau teriritasi.

Jika berlangsung terus-menerus, batuk kering bisa terasa mengganggu. Tenggorokan dapat menjadi nyeri, dada terasa tidak nyaman, bahkan waktu tidur pun bisa terganggu akibat batuk yang muncul berulang kali.

Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi dan beristirahat cukup, beberapa bahan rumahan dapat digunakan untuk membantu memberikan rasa nyaman pada tenggorokan.

Dilansir dari English Jagran, berikut lima bahan alami yang dapat dicoba untuk membantu meredakan batuk kering.

1. Madu dengan Air Hangat Madu telah lama digunakan sebagai bahan alami untuk membantu menenangkan tenggorokan. Teksturnya yang lembut dapat memberikan sensasi nyaman ketika tenggorokan terasa kering atau teriritasi.

Anda dapat mencampurkan madu dengan air hangat dan meminumnya secara perlahan. Cara sederhana ini dapat membantu menjaga tenggorokan tetap nyaman sekaligus mengurangi rasa ingin batuk.

2. Menghirup Uap Paparan udara yang terlalu kering maupun beberapa pemicu dari lingkungan dapat membuat batuk kering semakin mengganggu. Menghirup uap dapat membantu memberikan kelembapan pada saluran pernapasan.

Uap hangat juga dapat membantu mengencerkan lendir yang berada di saluran pernapasan. Pastikan tetap berhati-hati saat menggunakan air panas agar tidak menyebabkan kulit terkena luka bakar.

3. Berkumur dengan Air Garam Berkumur menggunakan larutan air garam merupakan salah satu cara sederhana yang kerap digunakan untuk membantu mengurangi rasa tidak nyaman pada tenggorokan.