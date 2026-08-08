Tak Selalu Perlu Obat, Ini 5 Cara Alami untuk Redakan Batuk Kering

JawaPos.com – Batuk kering merupakan keluhan yang cukup sering dialami. Berbeda dengan batuk berdahak, jenis batuk ini biasanya hanya menghasilkan sedikit atau bahkan tidak mengeluarkan lendir.

Batuk yang terus muncul dapat membuat tenggorokan terasa gatal dan perih. Jika berlangsung berulang kali, kondisi tersebut juga bisa mengganggu waktu tidur, menimbulkan rasa tidak nyaman di dada, hingga membuat tenggorokan semakin iritasi.

Selain beristirahat dan mencukupi kebutuhan cairan, beberapa bahan alami dapat digunakan sebagai bagian dari perawatan rumahan untuk membantu mengurangi rasa tidak nyaman.

Dilansir dari English Jagran, berikut sejumlah cara alami yang dapat dicoba untuk membantu meredakan batuk kering.

1. Madu dengan Air Hangat Madu telah lama digunakan sebagai bahan alami untuk membantu menenangkan tenggorokan. Teksturnya yang lembut dapat memberikan rasa nyaman ketika tenggorokan terasa kering atau teriritasi.

Madu dapat dicampurkan dengan air hangat dan diminum secara perlahan. Minuman ini juga membantu menjaga tenggorokan tetap lembap sehingga rasa ingin batuk dapat berkurang.

Namun, madu tidak boleh diberikan kepada bayi berusia di bawah satu tahun karena risiko botulisme.

2. Menghirup Uap Udara yang terlalu kering terkadang membuat tenggorokan dan saluran pernapasan semakin tidak nyaman. Menghirup udara lembap dapat membantu memberikan rasa lega pada sebagian orang.

Cara sederhananya adalah menggunakan humidifier atau berada di ruangan dengan udara yang cukup lembap. Jika menggunakan uap panas, hindari mendekatkan wajah ke air mendidih karena dapat menyebabkan luka bakar.