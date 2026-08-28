Percaya Diri hingga Empati, 10 Ciri yang Membuat Wanita Lebih Mudah Meraih Kesuksesan

ilustrasi wanita yang sukses finansial. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Kesuksesan seorang wanita tidak hanya ditentukan oleh pencapaian di dunia kerja atau jabatan yang berhasil diraih. Cara berpikir, kemampuan mengenali diri sendiri, serta bagaimana menghadapi berbagai tantangan juga menjadi bagian penting dalam perjalanan menuju keberhasilan.
Di berbagai bidang, mulai dari bisnis, politik, olahraga, pendidikan hingga kegiatan sosial, banyak wanita mampu menunjukkan prestasi sekaligus melewati berbagai batasan. Di balik pencapaian tersebut, terdapat sejumlah karakter yang dapat membantu seseorang berkembang secara pribadi maupun profesional.
Kepercayaan diri, kemandirian, empati, hingga kemampuan menghadapi tekanan menjadi beberapa kualitas yang kerap dikaitkan dengan perempuan yang berhasil mencapai tujuan hidupnya.
Dilansir dari English Jagran, psikologi mengidentifikasi sejumlah karakter yang dapat mendukung perempuan dalam meraih kesuksesan. Berikut 10 di antaranya.
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Kepercayaan diri menjadi salah satu modal penting dalam perjalanan menuju kesuksesan. Wanita yang yakin terhadap kemampuannya cenderung lebih berani menetapkan tujuan dan berusaha mewujudkannya.
Rasa percaya diri juga membantu seseorang menghadapi kegagalan tanpa langsung kehilangan motivasi. Kesalahan dapat dipandang sebagai pengalaman yang memberikan kesempatan untuk belajar dan berkembang.
Kesadaran diri membuat seseorang lebih memahami kelebihan, kekurangan, emosi, serta kebutuhan pribadinya.
Wanita yang memiliki pemahaman terhadap dirinya sendiri akan lebih mudah menentukan langkah yang sesuai dengan tujuan. Kemampuan tersebut juga dapat membantu menghadapi kritik dan berbagai situasi emosional dengan lebih matang.
Keputusan yang baik tidak selalu berasal dari pendapat pribadi semata. Mempertimbangkan fakta, mendengarkan masukan, serta melihat suatu persoalan dari berbagai sudut pandang dapat menghasilkan pilihan yang lebih matang.
Meski terbuka terhadap saran, wanita sukses tetap mampu menggunakan pertimbangannya sendiri sebelum menentukan keputusan akhir.
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Jawa Pos
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