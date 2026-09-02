Simak dan Pahami, 7 Tanda Keracunan Makana yang Perlu Diwaspadai

Ilustrasi food tray/Magnific

JawaPos.com-Keracunan makanan menjadi salah satu masalah kesehatan yang dapat terjadi karena makanan atau minuman terkontaminasi bakteri, virus, mikroorganisme, maupun zat-zat berbahaya dalam makanan.

Kasus keracunan di Indonesia lebih rentan terjadi karena beriklim tropis yang dapat mendukung pertumbuhan sejumlah mikroorganisme penyebab keracunan.

Risiko keracunan makanan juga dapat terjadi saat makanan tidak diolah, dimasak, dan disimpan dengan cara yang tepat.

Menurut sumber dari kemkes.go keracunan makanan disebabkan karena faktor kuman yang berada di lingkungan termasuk ladang, sawah, dan segala jenis sayuran.

Terjadinya keracunan bukanlah karena memakan sayur mentah, namun karena hasil kebun tidak dikalengkan dengan baik atau disimpan lebih dulu sebelum disajikan (sayuran harus direbus dalam air mendidih minimal 20 menit).

Selanjutnya, gejala keracunan dapat muncul dalam waktu yang berbeda-beda . sebagian kasus dapat muncul setelah 2-6 jam atau bahkan dalam kurun waktu 18-24 jam setelah mengkonsumsi makanan yang terkontaminasi.

Keracunan makanan dapat dialami oleh siapa saja. Namun,kelompok anak-anak dan lansia termasuk kategori yang lebih rentan mengalami keracunan. Terutama setelah terjadi muntah dan diare yang menyebabkan kehilangan banyak cairan.