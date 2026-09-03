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Elista Ita Yustika
Jumat, 4 September 2026 | 05.52 WIB

8 Mitos Masa Kecil yang Masih Diingat hingga Sekarang, dari Duduk di Bantal sampai Potong Kuku Malam

Sejumlah mitos masa kecil masih melekat dalam ingatan masyarakat Indonesia, mulai dari larangan duduk di atas bantal hingga memotong kuku pada malam hari. (https://id.pinterest.com/pin/268597565254340924/) - Image

Sejumlah mitos masa kecil masih melekat dalam ingatan masyarakat Indonesia, mulai dari larangan duduk di atas bantal hingga memotong kuku pada malam hari. (https://id.pinterest.com/pin/268597565254340924/)

JawaPos.com – Masa kecil memang selalu menyimpan cerita yang sulit dilupakan.

Selain permainan tradisional, jajanan sekolah, hingga tingkah polos bersama teman-teman, ada satu hal lain yang tampaknya pernah dialami hampir setiap anak Indonesia.

Yakni, mendengar berbagai larangan aneh dari orang tua.

Jangan duduk di atas bantal, nanti bisulan. Jangan melangkahi orang, nanti pendek. Jangan duduk di depan pintu, nanti susah jodoh.

Atau yang mungkin masih sering kita dengar hingga sekarang, jangan memotong kuku pada malam hari.

Ketika masih kecil, sebagian besar dari kita mungkin langsung mempercayai semua larangan tersebut. 

Tidak banyak bertanya, apalagi mencoba membantah.

Sebab, alasan yang diberikan sering kali terdengar cukup menyeramkan.

Namun, setelah dewasa, kita mulai bertanya-tanya. Benarkah semua mitos tersebut? Ataukah sebenarnya ada pesan lain yang ingin disampaikan oleh orang tua zaman dahulu?

Dilansir dari kanal YouTube Anak Kuliah, Kamis (3/9), berikut sejumlah mitos masa kecil yang masih melekat dalam ingatan banyak orang Indonesia.

Editor: Hanny Suwindari
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