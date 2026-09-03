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Cicilia Margarettha
Kamis, 3 September 2026 | 21.55 WIB

Bikin Berat Badan Anjlok Drastis! Apa Itu Diet Air dan Bahayanya Bagi Tubuh?

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ilustrasi bahaya penerapan diet air bagi kesehatan / foto: pexels.com

JawaPos.com - Keinginan untuk mendapatkan berat badan ideal dalam waktu singkat seringkali mendorong seseorang mencoba metode diet ekstrem.

Salah satu yang belakangan ini ramai diperbincangkan di media sosial adalah water diet atau diet air, dikenal juga dengan sebutan water fasting.

Metode ini menjanjikan penurunan berat badan secara drastis dalam kurun waktu beberapa hari saja, sehingga memikat banyak orang yang menginginkan hasil instan.

Melansir dari laman Yourtango pada Kamis (03/09), diet air adalah metode puasa ekstrem dimana hanya mengkonsumsi air putih tanpa memasukkan makanan padat maupun kalori sama sekali selama jangka waktu tertentu, mulai dari 24 jam hingga beberapa hari.

Meski angka di timbangan bisa merosot cepat, metode ini menyimpan risiko kesehatan yang tidak boleh dipandang sebelah mata.

Penurunan berat badan yang terjadi secara instan selama menjalani puasa air bukanlah hasil dari pembakaran lemak tubuh secara optimal.

Studi nutrisi klinis mengungkapkan bahwa hilangnya massa tubuh saat puasa ekstrem sebagian besar berasal dari penyusutan kadar air jaringan (water weight) dan pemecahan massa otot (lean muscle mass), bukan massa lemak murni.

Selain itu, penghentian asupan kalori secara mendadak memicu peningkatan hormon stres (kortisol), menurunkan laju metabolisme basal, serta memperbesar risiko efek yo yo dimana berat badan naik dengan cepat setelah pola makan normal diperkenalkan kembali.

Berikut adalah beberapa bahaya dan risiko kesehatan nyata dari penerapan diet air bagi tubuh:

Editor: Setyo Adi Nugroho
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