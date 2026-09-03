Diet yang Tepat untuk Orang yang Kelebihan Berat Badan: Aturan dan Pilihan Makanan

Penurunan berat badan / Pexels
JawaPos.com - Mengatasi masalah kelebihan berat badan (overweight) seringkali dipersepsikan sebatas menghitung kalori atau memangkas porsi makan secara drastis.
Namun, banyak orang yang gagal mempertahankan berat badan ideal dalam jangka panjang karena mengabaikan faktor psikologis, hubungan emosional dengan makanan, serta pemahaman mendalam atas pola perilaku harian.
Diet sejati berfokus pada kesadaran psikologis (psychological awareness), perubahan respons emosional terhadap stres, serta penyelarasan gaya hidup yang berkelanjutan.
Melansir dari laman Yourtango pada Kamis (03/09), diet yang benar-benar efektif bagi orang yang kelebihan berat badan bukanlah tentang penderitaan atau batasan ketat yang menyiksa.
Secara ilmiah, efektivitas penataan berat badan jangka panjang sangat bergantung pada pendekatan komprehensif yang melibatkan kesadaran makan (mindful eating) dan pengelolaan stres.
Pendekatan nutrisi yang dikombinasikan dengan regulasi emosi serta peningkatan efikasi diri secara signifikan dapat meningkatkan kepatuhan program diet.
Kondisi ini terbukti secara klinis mencegah fenomena yo-yo diet dan membantu mengontrol dorongan makan akibat emosi (emotional eating).
Berikut adalah prinsip diet yang tepat dan berkelanjutan bagi Anda yang ingin mengontrol berat badan:
1. Ubah pola pikir dari restriction ke nourishment
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Jawa Pos
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