Tak Harus Sarapan Berat, 5 Buah Ini Bisa Jadi Teman Diet dan Bikin Kenyang

ilustrasi buah-buahan. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Memilih makanan yang tepat saat sarapan dapat menjadi salah satu bagian dari pola makan yang mendukung pengelolaan berat badan. Buah menjadi pilihan menarik karena umumnya mengandung berbagai vitamin, mineral, air, dan serat.
Beberapa jenis buah juga relatif rendah kalori sehingga dapat membantu memberikan rasa kenyang tanpa menambah asupan energi secara berlebihan. Agar sarapan lebih seimbang, buah dapat dipadukan dengan sumber protein dan lemak sehat seperti yogurt tanpa banyak gula, telur, atau kacang-kacangan.
Dilansir English Jagran, berikut lima jenis buah yang bisa menjadi pilihan untuk menu sarapan sekaligus mendukung pola makan dalam program pengelolaan berat badan.
Apel merupakan buah yang praktis untuk dikonsumsi pada pagi hari. Kandungan seratnya membantu memberikan rasa kenyang, sementara jumlah kalorinya relatif rendah.
Apel dapat disantap langsung sebagai bagian dari sarapan atau dipadukan dengan yogurt dan kacang-kacangan agar kandungan gizinya lebih lengkap.
Jeruk memiliki kandungan air yang tinggi sehingga dapat membantu memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Buah ini juga dikenal sebagai sumber vitamin C dan mengandung serat.
Daripada mengandalkan jus yang sudah ditambahkan gula, mengonsumsi jeruk secara utuh dapat menjadi pilihan yang lebih baik untuk mendapatkan serat sekaligus rasa kenyang.
Kiwi memiliki rasa segar dan mengandung sejumlah nutrisi, termasuk vitamin C, vitamin E, serta serat. Teksturnya juga membuat buah ini mudah dipadukan dengan berbagai menu sarapan.
Kiwi bisa dimakan langsung atau ditambahkan ke dalam yogurt, oatmeal, maupun sereal. Kombinasi tersebut dapat membuat menu pagi menjadi lebih beragam dan bernutrisi.
Pepaya merupakan buah yang cukup populer sebagai pilihan sarapan. Kandungan air dan seratnya membuat buah ini cocok dimasukkan ke dalam pola makan yang seimbang.
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Jawa Pos
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