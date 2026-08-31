7 Pelajaran Psikologi Masa Kecil yang Bikin Seseorang Merasa Bersalah saat Istirahat di Akhir Pekan

JawaPos.com – Psikologi masa kecil sering membekas dalam bentuk rasa bersalah ketika seseorang mencoba beristirahat di akhir pekan.

Sebagian orang tidak menganggap akhir pekan sebagai waktu bersantai karena selalu memikirkan daftar pekerjaan yang harus diselesaikan.

Rasa bersalah tersebut tidak muncul begitu saja, melainkan berasal dari pesan tegas yang mereka terima sejak kecil.

Dilansir dari laman YourTango pada Senin (31/8), berikut tujuh pelajaran psikologi masa kecil yang biasa membuat seseorang merasa bersalah ketika mencoba beristirahat.

1. Tidak boleh bersantai sebelum semua pekerjaan selesai

Kebiasaan ini terus terbawa hingga seseorang dewasa dan sulit dihilangkan begitu saja.

Mereka tumbuh dengan aturan bahwa pekerjaan rumah harus selesai sebelum diperbolehkan bersenang-senang.

Padahal selalu ada pekerjaan baru yang muncul, sehingga waktu istirahat terasa tidak pernah benar-benar layak diambil.