9 Ciri Psikologi Bahasa Cinta Lewat Tindakan Menyelesaikan Masalah Pasangan

JawaPos.com – Psikologi bahasa cinta lewat tindakan menjadi cara seseorang menunjukkan kepeduliannya dengan menyelesaikan masalah orang terkasih.

Sebagian orang menganggap kemampuan menyelesaikan masalah sebagai bentuk cinta yang paling nyata dalam hubungan.

Mereka merasa lebih terhubung dengan pasangan ketika mampu membantu menyelesaikan kesulitan yang dihadapi bersama.

Dilansir dari laman YourTango pada Senin (31/8), berikut sembilan ciri psikologi bahasa cinta lewat tindakan yang biasa dimiliki orang yang menunjukkan kepedulian dengan menyelesaikan masalah.

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1. Turun tangan membantu tanpa diminta terlebih dahulu

Banyak orang kesulitan meminta bantuan meski sedang benar-benar membutuhkannya dalam hidupnya.

Orang dengan sifat ini memahami bahwa menunggu permintaan bantuan hanya akan membuang waktu.

Mereka lebih memilih langsung bertindak untuk memperbaiki keadaan tanpa perlu diminta terlebih dahulu.

2. Menunjukkan cinta lewat tindakan nyata