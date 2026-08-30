Bekas Luka di Wajah Bikin Tak Percaya Diri? Coba 5 Bahan Alami Ini

ilustrasi bekas luka pada wajah. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Bekas luka pada wajah terkadang tetap terlihat meski luka utama sudah sembuh. Kondisi tersebut dapat muncul setelah jerawat, luka ringan, maupun berbagai cedera lainnya.

Bagi sebagian orang, bekas luka atau perubahan warna kulit dapat mengganggu penampilan dan membuat rasa percaya diri berkurang.

Berbagai produk perawatan kulit tersedia untuk membantu menyamarkan bekas luka. Namun, sejumlah bahan alami juga kerap digunakan sebagai bagian dari perawatan rumahan karena dianggap memiliki kandungan yang mendukung kesehatan kulit.

Meski demikian, bahan alami tidak selalu cocok untuk semua jenis kulit. Penggunaan pada area wajah sebaiknya dilakukan dengan hati-hati dan diuji terlebih dahulu pada area kecil kulit.

Dilansir dari English Jagran, berikut lima bahan alami yang kerap digunakan untuk membantu merawat dan menyamarkan tampilan bekas luka di wajah.

1. Madu Madu telah lama digunakan dalam berbagai perawatan kulit. Kandungan dan sifat alaminya membuat madu kerap dimanfaatkan untuk membantu menjaga kondisi kulit.

Dalam perawatan rumahan, madu dapat digunakan dengan mengoleskan lapisan tipis pada area yang mengalami bekas luka. Diamkan selama beberapa waktu, kemudian bersihkan menggunakan air.

Perawatan ini dipercaya dapat membantu menjaga kelembapan kulit dan membuat permukaannya terasa lebih halus.