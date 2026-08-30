Logo JawaPos
HomeLifestyle
Author avatar - Image
Rabbany Wanadriani
Senin, 31 Agustus 2026 | 00.01 WIB

Bekas Luka di Wajah Bikin Tak Percaya Diri? Coba 5 Bahan Alami Ini

ilustrasi bekas luka pada wajah. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi bekas luka pada wajah. Sumber foto: Freepik

ilustrasi bekas luka pada wajah. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Bekas luka pada wajah terkadang tetap terlihat meski luka utama sudah sembuh. Kondisi tersebut dapat muncul setelah jerawat, luka ringan, maupun berbagai cedera lainnya.

Bagi sebagian orang, bekas luka atau perubahan warna kulit dapat mengganggu penampilan dan membuat rasa percaya diri berkurang.

Berbagai produk perawatan kulit tersedia untuk membantu menyamarkan bekas luka. Namun, sejumlah bahan alami juga kerap digunakan sebagai bagian dari perawatan rumahan karena dianggap memiliki kandungan yang mendukung kesehatan kulit.

Meski demikian, bahan alami tidak selalu cocok untuk semua jenis kulit. Penggunaan pada area wajah sebaiknya dilakukan dengan hati-hati dan diuji terlebih dahulu pada area kecil kulit.

Dilansir dari English Jagran, berikut lima bahan alami yang kerap digunakan untuk membantu merawat dan menyamarkan tampilan bekas luka di wajah.

1. Madu

Madu telah lama digunakan dalam berbagai perawatan kulit. Kandungan dan sifat alaminya membuat madu kerap dimanfaatkan untuk membantu menjaga kondisi kulit.

Dalam perawatan rumahan, madu dapat digunakan dengan mengoleskan lapisan tipis pada area yang mengalami bekas luka. Diamkan selama beberapa waktu, kemudian bersihkan menggunakan air.

Perawatan ini dipercaya dapat membantu menjaga kelembapan kulit dan membuat permukaannya terasa lebih halus.

Namun, pastikan menggunakan madu yang bersih dan hentikan pemakaian jika muncul rasa gatal, kemerahan, atau iritasi.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Bukan Cuma Faktor Usia, 8 Kebiasaan Ini Bisa Membuat Wajah Tampak Lebih Tua - Image
Kepribadian

Bukan Cuma Faktor Usia, 8 Kebiasaan Ini Bisa Membuat Wajah Tampak Lebih Tua

Minggu, 30 Agustus 2026 | 22.26 WIB

2 Wajah atau Cangkir Pecah? Ungkap Sisi Tersembunyi Diri Anda dari yang Terlihat Pertama - Image
Lifestyle

2 Wajah atau Cangkir Pecah? Ungkap Sisi Tersembunyi Diri Anda dari yang Terlihat Pertama

Minggu, 30 Agustus 2026 | 21.58 WIB

5 Resep Scrub Alami untuk Wajah, Ada Oatmeal hingga Stroberi - Image
Lifestyle

5 Resep Scrub Alami untuk Wajah, Ada Oatmeal hingga Stroberi

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 05.57 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Racing Santander vs Elche di Liga Spanyol 2026/2027: Tuan Rumah Kunci 3 Poin! - Image
1

Prediksi Skor Racing Santander vs Elche di Liga Spanyol 2026/2027: Tuan Rumah Kunci 3 Poin!

2

Prediksi Skor Alaves vs Villarreal di Liga Spanyol 2026/2027: Sengit, Berakhir Imbang?

3

Prediksi Skor Deportivo Alaves vs Villarreal di Liga Spanyol: Babazorros Bisa Buat Kejutan

4

Kronologi Kericuhan di Pejompongan yang Tewaskan Lansia dan Bikin Pelajar Babak Belur

5

Prediksi Skor Tottenham Hotspur vs Newcastle di Liga Inggris 2026/2027: Sengit, Berpotensi Imbang!

6

Prediksi Skor Levante vs Real Betis di Liga Spanyol 2026/2027: Tim Tamu Bisa Curi 3 Poin!

7

Prediksi Skor Bournemouth vs Everton di Liga Inggris 2026/2027: Berpotensi Imbang!

8

Prediksi Skor Coventry City vs Hull City di Liga Inggris 2026/2027: Bisa Berakhir Imbang!

9

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

10

Prediksi Susunan Pemain AC Milan vs Venezia: Fisik Adrien Rabiot Belum Siap, Rafael Leao Absen

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore