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Mohammad Maulana Iqbal
Senin, 31 Agustus 2026 | 19.34 WIB

8 Kebiasaan Psikologi Trauma Finansial Masa Kecil yang Bertahan hingga Dewasa

Kebiasaan psikologi trauma finansial masa kecil yang bertahan hingga dewasa (Magnific/pressfoto) - Image

Kebiasaan psikologi trauma finansial masa kecil yang bertahan hingga dewasa (Magnific/pressfoto)

JawaPos.com – Psikologi trauma finansial masa kecil sering membekas lewat kebiasaan yang tetap bertahan meski kondisi ekonomi sudah membaik.

Tumbuh tanpa kestabilan finansial dapat meninggalkan rasa takut mendalam kehilangan segalanya dalam waktu singkat.

Rasa cemas terhadap uang ini biasanya berakar dari pengalaman masa kecil yang penuh keterbatasan ekonomi.

Dilansir dari laman YourTango pada Senin (31/8), berikut delapan kebiasaan psikologi trauma finansial masa kecil yang biasa bertahan hingga seseorang dewasa dan mapan.

1. Terus mencari penawaran termurah

Kebiasaan mencari barang termurah sulit dihilangkan bagi orang yang tumbuh dalam keterbatasan finansial.

Mereka berbelanja di toko diskon atau menunggu barang tertentu diobral demi merasa hemat.

Kebiasaan ini kadang membuat seseorang membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan hanya karena sedang murah.

2. Merasa bersalah saat membelanjakan uang untuk diri sendiri

Editor: Novia Tri Astuti
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