Sealy Hadirkan Teknologi Titanium Posturepedic, Dirancang untuk Menopang Tubuh Saat Beristirahat

Sealy Boutique Semarang resmi dibuka pada 25 Agustus 2026 berada di Jalan DR. Cipto No. 183B, Karang Turi. (Istimewa).
JawaPos.com – Kualitas tidur menjadi salah satu bagian penting dalam menjaga kebugaran tubuh di tengah aktivitas masyarakat yang semakin dinamis. Melihat kebutuhan tersebut, Sealy Indonesia menghadirkan teknologi Sealy Posturepedic® melalui pembukaan butik terbesarnya di Asia Tenggara yang berlokasi di Kota Semarang.
Sealy Boutique Semarang yang berada di Jalan DR. Cipto No. 183B, Karang Turi, resmi dibuka pada 25 Agustus 2026. Kehadirannya tidak hanya memperluas akses masyarakat Jawa Tengah terhadap produk Sealy, tetapi juga membawa teknologi kasur yang dikembangkan dengan pendekatan medis dan orthopedic.
Salah satu teknologi yang menjadi perhatian adalah penggunaan
Titanium Patented Open Coil pada sistem pegas Sealy Posturepedic®. Teknologi tersebut dikembangkan dengan dukungan riset serta masukan dari para ahli bedah tulang yang tergabung dalam Orthopaedic Advisory Board (OAB).
Konsep utama Posturepedic® adalah memberikan dukungan pada tubuh sehingga posisi tulang belakang dan tubuh saat berbaring dapat tetap tertopang secara optimal.
Teknologi tersebut menjadi bagian dari filosofi Sealy yang mengedepankan tiga aspek utama, yakni
Unique, Proprietary Technology, dan Superior.
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Aspek Unique merujuk pada penggunaan teknologi Titanium Patented Open Coil. Sementara Proprietary
Technology menekankan pengembangan sistem pegas yang terus dievolusi melalui riset dan pengembangan. Sedangkan Superior berkaitan dengan penggunaan material serta proses pengerjaan yang mengutamakan kualitas dan durabilitas.
General Manager Sealy Asia, Lee Chee Yan, mengatakan kehadiran butik terbesar di Asia Tenggara di Semarang merupakan bentuk komitmen Sealy untuk memperluas akses masyarakat Indonesia terhadap teknologi tidur premium.
“Kami percaya bahwa masyarakat Jawa Tengah berhak mendapatkan teknologi pemulihan tubuh terbaik di dunia untuk menunjang aktivitas harian mereka,” ujar Lee.
Sementara itu, Country Leader Sealy Indonesia, Daniel Lauw, menilai kualitas tidur memiliki keterkaitan erat dengan produktivitas masyarakat.“Ketika produktivitas masyarakat di kota-kota Jawa Tengah meningkat pesat, Sealy hadir untuk mengambil peran penting: menjaga kesehatan tulang belakang dan memastikan kualitas tidur yang sempurna setiap malam,” tuturnya.
Di Sealy Boutique Semarang, masyarakat dapat menemukan sejumlah koleksi unggulan. Untuk segmen ultra-premium, tersedia Palatial Crest. Sementara konsumen yang mencari dukungan terhadap postur tubuh dapat mempertimbangkan Orthopaedic Series dan Spine Series. Sealy juga menghadirkan Etienne dan Elysian yang memadukan kenyamanan dengan desain elegan.
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Jawa Pos
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