Hadirkan Pengalaman Tidur Premium, Sealy Buka Butik di Semarang

Influencer Kota Semarang ikut hadir memeriahkan Grand Opening Celebration Sealy Boutique yang berlangsung Rabu (12/8). (Yudhiasko)
JawaPos.com - Sealy, merek kasur premium global dengan pengalaman lebih dari 140 tahun dalam menghadirkan inovasi tidur, resmi membuka Sealy Boutique ke - 6 di Indonesia pada Rabu (12/8). Berlokasi di Jalan Dokter Cipto No. 183B, Karangturi, Kecamatan Semarang Timur, kehadiran butik ini menjadi bagian dari langkah Sealy memperluas akses masyarakat Jawa Tengah terhadap pengalaman tidur premium.
Mengusung perpaduan comfort, craftsmanship, dan orthopaedic support, Sealy Boutique Semarang tidak sekadar menawarkan rangkaian kasur premium. Butik tersebut dirancang sebagai ruang bagi konsumen untuk mengenal lebih dekat teknologi tidur Sealy sekaligus merasakan secara langsung perbedaan support dan comfort dari setiap koleksi.
Semarang dipilih sebagai lokasi butik terbaru seiring pertumbuhan kota sebagai salah satu pusat ekonomi dan gaya hidup di Jawa Tengah. Sejalan dengan meningkatnya perhatian masyarakat terhadap wellness dan kualitas hidup, kebutuhan terhadap produk tidur yang berkualitas juga semakin mendapat perhatian.
Country Leader Sealy Indonesia Daniel Lauw mengatakan, salah satu keunggulan utama Sealy terletak pada proses pengembangan teknologi matras yang melibatkan para ahli ortopedi melalui Orthopaedic Advisory Board.
”Spesial dari Sealy adalah semua matras ini developed oleh dokter ortopedik internasional, yaitu Orthopaedic Advisory Board, yang secara khusus menekankan titik-titik tubuh, sehingga mengoptimalkan fungsi Posturepedic,” ujar Daniel.
Teknologi Posturepedic menjadi salah satu ciri khas Sealy dalam menghadirkan dukungan tubuh saat tidur. Teknologi tersebut dirancang untuk membantu menopang tubuh secara optimal, dengan prinsip dukungan yang menyerupai posisi tubuh saat berdiri. ”Posturepedic itu adalah tubuh tertopang sempurna, layaknya saat kita berdiri,” lanjut Daniel.
Konsep tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam berbagai koleksi Sealy dengan perhatian terhadap material, konstruksi matras, hingga sistem spring yang menjadi salah satu komponen penting dalam sebuah spring bed.
Sebagai brand ultra premium, Sealy menempatkan kualitas sebagai salah satu fokus utama. Penggunaan material berkualitas dan teknologi yang dikembangkan melalui pengalaman panjang menjadi bagian dari upaya Sealy menghadirkan pengalaman tidur yang lebih optimal.
”Karena Sealy itu brand ultra premium, kami menitikberatkan kepada kualitas yang superior, melalui material yang superior, juga dari spring yang menjadi core utama dari spring bed,” jelas Daniel.
Lebih dari sekadar aspek komersial, kehadiran Sealy Boutique Semarang diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kualitas tidur. Sebab, tidur menjadi bagian penting dalam menjaga kesehatan dan kualitas hidup.
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
Jawa Pos
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek'
Pegawai Diskominfo Kukar Bakar Kantor Usai Wajah Dijadikan Stiker WA
Doktif Sebut Richard Lee Transfer Uang ke Mucikari, Klaim Gunakan Anak di Bawah Umur
Doktif Bongkar Transfer Rp 9 Juta Richard Lee, Disebut untuk Jasa Prostitusi
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Richard Lee Bela Perempuan di Podcast, Eks Karyawan: Dia Penjahat Wanita
Perilaku Menantu Tak Cerminkan Orang Kerajaan, Sultan Brunei Cabut Gelar Istri Pangeran Abdul Malik
Eks Dewas KPK Albertina Ho Tak Lolos Seleksi CHA di KY, TII Bandingkan dengan Politikus Golkar Ini
Jessica Mila Sentil Kapten Kapal Soal Polemik Pulau Padar: Harus Terbuka soal Larangan Berlayar!
HUT ke-81 RI, Naik Suroboyo Bus dan Wira Wiri Cuma Rp81, Berlaku Sepekan