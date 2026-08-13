Hadirkan Pengalaman Tidur Premium, Sealy Buka Butik di Semarang

JawaPos.com - Sealy, merek kasur premium global dengan pengalaman lebih dari 140 tahun dalam menghadirkan inovasi tidur, resmi membuka Sealy Boutique ke - 6 di Indonesia pada Rabu (12/8). Berlokasi di Jalan Dokter Cipto No. 183B, Karangturi, Kecamatan Semarang Timur, kehadiran butik ini menjadi bagian dari langkah Sealy memperluas akses masyarakat Jawa Tengah terhadap pengalaman tidur premium.

Mengusung perpaduan comfort, craftsmanship, dan orthopaedic support, Sealy Boutique Semarang tidak sekadar menawarkan rangkaian kasur premium. Butik tersebut dirancang sebagai ruang bagi konsumen untuk mengenal lebih dekat teknologi tidur Sealy sekaligus merasakan secara langsung perbedaan support dan comfort dari setiap koleksi.

Semarang dipilih sebagai lokasi butik terbaru seiring pertumbuhan kota sebagai salah satu pusat ekonomi dan gaya hidup di Jawa Tengah. Sejalan dengan meningkatnya perhatian masyarakat terhadap wellness dan kualitas hidup, kebutuhan terhadap produk tidur yang berkualitas juga semakin mendapat perhatian.

Country Leader Sealy Indonesia Daniel Lauw mengatakan, salah satu keunggulan utama Sealy terletak pada proses pengembangan teknologi matras yang melibatkan para ahli ortopedi melalui Orthopaedic Advisory Board.

”Spesial dari Sealy adalah semua matras ini developed oleh dokter ortopedik internasional, yaitu Orthopaedic Advisory Board, yang secara khusus menekankan titik-titik tubuh, sehingga mengoptimalkan fungsi Posturepedic,” ujar Daniel.

Teknologi Posturepedic menjadi salah satu ciri khas Sealy dalam menghadirkan dukungan tubuh saat tidur. Teknologi tersebut dirancang untuk membantu menopang tubuh secara optimal, dengan prinsip dukungan yang menyerupai posisi tubuh saat berdiri. ”Posturepedic itu adalah tubuh tertopang sempurna, layaknya saat kita berdiri,” lanjut Daniel.

Konsep tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam berbagai koleksi Sealy dengan perhatian terhadap material, konstruksi matras, hingga sistem spring yang menjadi salah satu komponen penting dalam sebuah spring bed.

Sebagai brand ultra premium, Sealy menempatkan kualitas sebagai salah satu fokus utama. Penggunaan material berkualitas dan teknologi yang dikembangkan melalui pengalaman panjang menjadi bagian dari upaya Sealy menghadirkan pengalaman tidur yang lebih optimal.

”Karena Sealy itu brand ultra premium, kami menitikberatkan kepada kualitas yang superior, melalui material yang superior, juga dari spring yang menjadi core utama dari spring bed,” jelas Daniel.