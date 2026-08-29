Jadi Hub Strategis Pasar Jawa Tengah, Sealy Resmikan Boutique Terbesar se-Asia Tenggara di Semarang

JawaPos.com – Sealy Indonesia memperkuat ekspansinya di pasar Jawa Tengah dengan meresmikan Sealy Boutique ke-6 di Indonesia. Berlokasi di Jalan DR. Cipto No. 183B, Karang Turi, Semarang, gerai tersebut hadir sebagai flagship boutique sekaligus menyandang predikat sebagai Sealy Boutique terbesar di kawasan Asia Tenggara.

Peresmian yang berlangsung pada 25 Agustus 2026 tersebut dilakukan langsung oleh General Manager Sealy Asia, Lee Chee Yan, didampingi Country Leader Sealy Indonesia, Daniel Lauw.

Kehadiran butik terbaru ini melengkapi jaringan eksklusif Sealy di Indonesia yang sebelumnya telah hadir melalui empat butik di Jakarta dan satu butik di Surabaya.

Pemilihan Semarang sebagai lokasi flagship bukan tanpa alasan. Pertumbuhan ekonomi dan aktivitas masyarakat di ibu kota Jawa Tengah dinilai terus berkembang, sehingga kebutuhan terhadap kualitas istirahat yang mendukung produktivitas juga semakin meningkat.

Sealy Boutique Semarang sekaligus diproyeksikan menjadi hub strategis untuk menjangkau berbagai kota utama di Jawa Tengah, termasuk Solo, Yogyakarta, dan wilayah sekitarnya.

“Pembukaan Sealy Boutique terbesar di Asia Tenggara yang berlokasi di Semarang ini adalah bukti komitmen kami terhadap pasar Indonesia. Kami percaya bahwa masyarakat Jawa Tengah berhak mendapatkan teknologi pemulihan tubuh terbaik di dunia untuk menunjang aktivitas harian mereka,” ujar Lee Chee Yan.

Tak sekadar seremoni, pembukaan butik ini berlangsung meriah dengan kehadiran sejumlah influencer asal Kota Semarang. Suasana semakin semarak dengan pertunjukan barongsai yang menjadi salah satu atraksi dalam rangkaian acara peresmian.

Dari sisi produk, pengunjung dapat melihat langsung koleksi Sealy Posturepedic® yang menjadi andalan Sealy. Pilihannya mencakup berbagai segmen, mulai dari Palatial Crest sebagai model ultra-premium, Orthopaedic Series dan Spine Series yang berfokus pada dukungan tubuh dan tulang belakang, hingga koleksi lifestyle seperti Etienne dan Elysian.

Kehadiran berbagai koleksi tersebut memberikan kesempatan bagi konsumen untuk mengenal lebih jauh karakter masing-masing kasur sekaligus merasakan langsung teknologi dan kenyamanan yang ditawarkan.

Daniel Lauw mengatakan, ekspansi Sealy di Semarang merupakan bagian dari upaya perusahaan untuk semakin dekat dengan masyarakat di wilayah Jawa Tengah.