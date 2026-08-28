Kekeringan Melanda, Inilah Tips Menjaga Pasokan Air Bersih Tetap Aman Saat Musim Kemarau

Ilustrasi kekeringan. (Magnific)
JawaPos.com - Musim kemarau membawa tantangan tertentu bagi masyarakat. Mulai dari masalah kebersihan, kesehatan, sampai ketersediaan pasokan air yang aman.
Mungkin selama musim kemarau berlangsung, kran air anda lebih sering mati, sumur-sumur mengering, sampai ketersediaan air tanah yang berkurang.
Mendapatkan air bersih yang layak merupakan hak setiap orang, Tidak bisa dipungkiri bahwa aktivitas sehari-hari manusia sangat bergantung pada air. Mulai dari makan, minum, membersihkan badan, mengairi tanaman, sampai membangkitkan listrik.
Perilaku yang tidak bijak selama musim hujan dapat menentukan ketersediaan pasokan air yang aman selama musim kemarau.
Pada musim penghujan, banyak diantara kita yang masih membiarkan air hujan terbuang percuma, di mana air hujan hanya mengalir begitu saja ke laut tanpa ditampung terlebih dahulu sebagai persediaan air.
Ditambah dengan fenomena El Nino yang membuat musim kemarau berjalan lebih lama, sehingga banyak orang perlu bertahan dengan pasokan air seadanya saat musim kemarau tiba.
Jika anda ingin mengelola air secara bijak dengan mengamankan pasokan air bersih untuk musim kemarau, berikut langkah-langkah yang bisa anda lakukan.
Berdasarkan informasi dari laman habitatindonesia, umy dan supplierfilterair pada(28/08) berikut langkah-langkah menjaga pasokan air bersih tetap aman selama musim kemarau mendatang.
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Jawa Pos
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