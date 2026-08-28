Waspada! Penyakit yang Rentan Muncul Saat Musim Kemarau, Ada Gangguan ISPA hingga Heatstroke

Ilustrasi memakai masker/Magnific
JawaPos.com-Musim kemarau yang melanda saat ini memberikan dampak secara langsung terhadap kehidupan manusia.
Bisa jadi keluhan yang anda alami saat ini berkaitan dengan kondisi musim kemarau yang berlangsung cukup panjang.
Seperti rasa gatal di tenggorokan, hidung berair, batuk, pilek merupakan salah satu gejala dari ISPA.
Beberapa penyakit lain mungkin juga mengintai saat musim kemarau ini. Oleh karena itu, menjaga kebersihan juga menjadi hal penting untuk membantu menghindari risiko terkena penyakit selama musim kemarau.
Mengutip informasi dari laman datascripmall dan medizen.co pada (28/08), berikut adalah penyakit yang rentan muncul selama musim kemarau panjang.
ISPA
Musim kemarau dapat meningkatkan kasus ISPA. hal ini terjadi karena suhu meningkat secara drastis, sementara polusi udara serta debu-debu bertebaran, sampai asap kering yang mempengaruhi saluran pernapasan. Gejala ISPA yang muncul seperti demam, tenggorokan gatal, pilek, batuk, serta hidung tersumbat. Kondisi ini dapat anda antisipasi dengan menggunakan masker, mengepel lantai yang berdebu, menyiram jalanan yang kering, serta rutin membersihkan lingkungan rumah.
Diare
Kondisi kelangkaan air di musim kemarau dapat meningkatkan kasus diare, sebab beberapa orang akan kesulitan menjaga kebersihan, terutama pada makanan. Suhu yang terlalu panas juga dapat membuat makanan lebih cepat basi, sehingga meningkatkan kemungkinan diare jika makanan yang sudah basi tetap dikonsumsi.
DBD
Genangan air pada bak mandi dapat menjadi sarang nyamuk,. Musim kemarau membuat cuaca menjadi lebih panas, sehingga aktivitas serangga dalam mencari mangsa, termasuk nyamuk DBD dapat meningkat. Penyakit DBD lebih cepat menular terutama di lingkungan padat penduduk yang tidak bersih.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Rapid Vienna vs Hearts: Tuan Rumah Terancam Tumbang di Liga Konferensi Eropa
Prediksi Skor Viking FK vs Dinamo Zagreb: Purgeri Diprediksi Menang Tipis di Norwegia!
Desta Resmi Hengkang dari Vindes, Perusahaan Berjalan Bersama Vincent Rompies
Robot Humanoid Tiongkok Kalahkan Rekor Lari Usain Bolt, Lalu Terbakar
Prediksi Skor AEK Athens vs Levski Sofia di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027: Tuan Rumah Menang!
Prediksi Skor Celta Vigo vs Osasuna di Liga Spanyol 2026/2027: Los Celestes Bakal Raih 3 Poin!
Prediksi Skor Celje vs Slovan Bratislava di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027: Berujung Penalti?
Prediksi Skor Lyon vs Fenerbahce di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027: Kans Les Gones Menang!
Kiai Ta’in Tebuireng Dipolisikan Jelang Muktamar NU, TAAT Pasang Badan
Prediksi Skor Rapid Wien vs Hearts di Play-off Liga Konferensi Eropa: Tim Tamu Dijagokan Lolos!