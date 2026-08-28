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Shania Vivi Armylia Putri
Jumat, 28 Agustus 2026 | 22.02 WIB

Waspada! Penyakit yang Rentan Muncul Saat Musim Kemarau, Ada Gangguan ISPA hingga Heatstroke

Ilustrasi memakai masker/Magnific - Image

Ilustrasi memakai masker/Magnific

JawaPos.com-Musim kemarau yang melanda saat ini memberikan dampak secara langsung terhadap kehidupan manusia.

Bisa jadi keluhan yang anda alami saat ini berkaitan dengan kondisi musim kemarau yang berlangsung cukup panjang. 

Seperti rasa gatal di tenggorokan, hidung berair, batuk, pilek merupakan salah satu gejala dari ISPA.

Beberapa penyakit lain mungkin juga mengintai saat musim kemarau ini. Oleh karena itu, menjaga kebersihan juga menjadi hal penting untuk membantu menghindari risiko terkena penyakit selama musim kemarau.

Mengutip informasi dari laman datascripmall dan medizen.co pada (28/08), berikut adalah penyakit yang rentan muncul selama musim kemarau panjang.  

Musim kemarau dapat meningkatkan kasus ISPA. hal ini terjadi karena suhu meningkat secara drastis, sementara polusi udara  serta debu-debu bertebaran, sampai asap kering yang mempengaruhi saluran pernapasan. Gejala ISPA yang muncul seperti demam, tenggorokan gatal, pilek, batuk, serta hidung tersumbat. Kondisi ini dapat anda antisipasi dengan menggunakan masker, mengepel lantai yang berdebu, menyiram jalanan yang kering, serta rutin membersihkan lingkungan rumah.  

Kondisi kelangkaan air di musim kemarau dapat meningkatkan kasus diare, sebab beberapa orang akan kesulitan menjaga kebersihan, terutama pada makanan. Suhu yang terlalu panas juga dapat membuat makanan lebih cepat basi, sehingga meningkatkan kemungkinan diare jika makanan yang sudah basi tetap dikonsumsi.

Genangan air pada bak mandi dapat menjadi sarang nyamuk,. Musim kemarau membuat cuaca menjadi lebih panas, sehingga aktivitas serangga dalam mencari mangsa, termasuk nyamuk DBD dapat meningkat. Penyakit DBD lebih cepat menular terutama di lingkungan padat penduduk yang tidak bersih. 

Editor: Novia Tri Astuti
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