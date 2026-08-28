Auto Dilirik Wanita, 4 Sifat Pria Ini Bisa Tinggalkan Kesan Mendalam

ilustrasi pasangan yang tertawa bersama. (Freepik)
JawaPos.com – Daya tarik seseorang tidak selalu ditentukan oleh penampilan fisik. Dalam hubungan, cara bersikap, berkomunikasi, dan memperlakukan pasangan juga dapat membentuk kesan yang jauh lebih mendalam.
Bagi seorang pria, memenangkan hati wanita bukan sekadar tentang memberikan perhatian atau menunjukkan ketertarikan. Sikap yang konsisten dan kemampuan membangun rasa aman juga dapat menjadi bagian penting dalam menciptakan hubungan yang sehat.
Setiap wanita tentu mempunyai preferensi berbeda. Namun, ada sejumlah karakter yang secara umum sering dianggap menarik karena dapat membuat interaksi terasa lebih nyaman dan bermakna.
Dilansir dari English Jagran, berikut empat sikap pria yang dapat membuatnya terlihat lebih menarik dan meninggalkan kesan positif bagi wanita.
Kepercayaan diri dapat membuat seseorang terlihat lebih menarik karena menunjukkan bahwa ia merasa nyaman dengan dirinya sendiri.
Pria yang percaya diri biasanya tidak terlalu sibuk mencari pengakuan dari orang lain. Ia mampu menyampaikan pendapat, mengambil keputusan, serta berinteraksi dengan orang lain tanpa harus berpura-pura menjadi sosok yang berbeda.
Namun, percaya diri tentu berbeda dengan bersikap sombong. Sikap yang menarik justru muncul ketika seseorang mampu menghargai dirinya sendiri sekaligus tetap menghormati orang lain.
Rasa percaya diri yang sehat juga dapat membuat komunikasi dalam hubungan terasa lebih terbuka.
Keaslian merupakan salah satu hal yang dapat membuat hubungan berkembang secara lebih natural.
Pria yang tidak berusaha menciptakan persona palsu demi mendapatkan perhatian cenderung memberikan kesan lebih tulus. Ia berani menunjukkan kelebihan sekaligus mengakui bahwa dirinya memiliki kekurangan.
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Jawa Pos
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