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Lania Monica
Rabu, 26 Agustus 2026 | 21.23 WIB

Pesonanya Tak Hanya dari Wajah, 8 Sikap Ini Menunjukkan Energi Wanita yang Tulus

Ilustrasi perilaku halus yang menunjukkan seorang wanita memiliki energi yang benar-benar indah (Geediting) - Image

Ilustrasi perilaku halus yang menunjukkan seorang wanita memiliki energi yang benar-benar indah (Geediting)

JawaPos.com – Daya tarik seseorang tidak selalu terpancar dari penampilan atau cara berbicara. Terkadang, hal yang membuat seseorang terasa istimewa justru terlihat dari perilaku sederhana yang dilakukan sehari-hari.

Ada wanita yang mampu membuat orang lain merasa nyaman hanya dengan kehadirannya. Ia tidak selalu menjadi orang paling ramai dalam sebuah ruangan, tetapi sikapnya yang hangat, tulus, dan penuh empati membuat orang di sekitarnya merasa dihargai.

Energi positif semacam ini juga tidak berarti seseorang harus selalu bahagia atau terlihat sempurna. Justru, kemampuan untuk menerima kekurangan, menjaga batas diri, dan tetap berbuat baik dalam berbagai keadaan menjadi bagian dari kualitas tersebut.

Dilansir dari Geediting, berikut delapan perilaku halus yang kerap menunjukkan seorang wanita memiliki energi positif dan kepribadian yang menyenangkan.

1. Tetap Membawa Optimisme

Wanita dengan energi positif biasanya mampu memberikan suasana yang lebih ringan ketika berada di tengah orang lain. Ia tidak harus selalu tersenyum atau berpura-pura bahagia.

Ketika menghadapi masalah, ia tetap berusaha melihat kemungkinan baik yang masih bisa dilakukan. Sikap optimistis tersebut dapat membuat orang di sekitarnya ikut merasa lebih tenang dan memiliki semangat untuk menghadapi keadaan.

2. Berbuat Baik Tanpa Mengharapkan Pujian

Kebaikan yang paling tulus sering kali dilakukan tanpa membutuhkan penonton. Wanita dengan karakter seperti ini tidak menjadikan bantuan kepada orang lain sebagai cara untuk mendapatkan perhatian.

Ia bisa membantu rekan, memberikan dukungan kepada teman, atau melakukan sesuatu yang bermanfaat tanpa merasa perlu menceritakannya kepada banyak orang.

Sikap tersebut menunjukkan bahwa kebaikan dilakukan karena kepedulian, bukan semata-mata demi mendapatkan pengakuan.

3. Nyaman dengan Dirinya Sendiri

Wanita yang memiliki energi positif tidak selalu berusaha menyesuaikan dirinya dengan standar orang lain. Ia mampu menerima kelebihan sekaligus kekurangan yang dimilikinya.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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