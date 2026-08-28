6 Kebiasaan yang Membuat Orang Kreatif Tetap Termotivasi Secara Teratur, Simak Apa Saja!

JawaPos.com - Orang kreatif ternyata dapat menjaga motivasi melalui kebiasaan sederhana.

Simak 6 kebiasaan yang membantu mempertahankan inspirasi, fokus, dan semangat secara konsisten.

Menjaga motivasi setiap hari bukan perkara mudah, terutama ketika seseorang dituntut untuk terus menghasilkan ide baru.

Namun bagi orang kreatif, inspirasi memang dapat muncul secara spontan, tetapi kemampuan untuk tetap produktif membutuhkan kebiasaan yang dilakukan secara konsisten.

Orang kreatif tidak selalu memiliki motivasi tinggi setiap saat. Mereka juga dapat mengalami kebosanan, keraguan, kegagalan, bahkan kehilangan inspirasi.

Perbedaannya, mereka cenderung memiliki cara tertentu untuk kembali menemukan energi dan alasan untuk terus berkarya.

Seperti dirangkum dari laman YourTango, inilah enam kebiasaan yang membantu mempertahankan inspirasi, fokus, dan semangat secara konsisten.

Namun kkebiasaan berikut bukan aturan mutlak yang berlaku bagi semua orang kreatif, tetapi dapat menjadi inspirasi bagi siapa saja yang ingin menjaga motivasi dan produktivitas secara lebih konsisten.

1. Mereka Tidak Menunggu Inspirasi Datang Salah satu kesalahpahaman tentang kreativitas adalah anggapan bahwa orang kreatif selalu bekerja ketika sedang mendapatkan inspirasi.

Padahal, banyak orang kreatif memahami bahwa disiplin dapat menciptakan ruang bagi inspirasi untuk muncul.

Mereka memiliki waktu tertentu untuk membaca, menulis, menggambar, membuat musik, melakukan riset, atau mengembangkan ide.

Bahkan ketika sedang tidak terlalu bersemangat, mereka tetap mencoba memulai.

Kebiasaan tersebut membuat kreativitas menjadi bagian dari rutinitas, bukan sesuatu yang hanya dilakukan ketika suasana hati mendukung.

Memulai pekerjaan sering kali menjadi bagian tersulit. Setelah beberapa menit mengerjakan sesuatu, seseorang dapat menemukan kembali momentum yang sebelumnya terasa hilang.