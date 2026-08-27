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Rabbany Wanadriani
Jumat, 28 Agustus 2026 | 04.11 WIB

Bukan Cuma Sampo, Ini 5 Kesalahan yang Bisa Memicu Rambut Patah

ilustrasi rambut patah. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi rambut patah. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Rambut yang sehat tidak hanya ditentukan oleh produk perawatan yang digunakan. Kebiasaan sehari-hari, pola makan, hingga cara menata rambut juga dapat memengaruhi kondisi rambut.

Rambut patah menjadi salah satu masalah yang cukup sering dialami. Kondisi ini dapat membuat rambut terlihat lebih tipis, kering, dan kurang sehat. Karena itu, penting untuk mengenali kebiasaan yang berpotensi membuat batang rambut semakin rapuh.

Dilansir dari English Jagran, terdapat sejumlah kesalahan dalam perawatan rambut yang dapat meningkatkan risiko kerusakan dan rambut patah. Berikut lima di antaranya:

1. Mengabaikan pola makan

Kondisi rambut turut dipengaruhi oleh asupan nutrisi sehari-hari. Pola makan yang kurang seimbang dapat membuat tubuh tidak memperoleh zat gizi yang dibutuhkan untuk mendukung kesehatan kulit kepala dan rambut.

Protein, zat besi, zinc, vitamin, mineral, serta berbagai nutrisi lainnya berperan dalam menunjang kondisi rambut. Karena itu, menjaga pola makan bergizi seimbang penting dilakukan sebagai bagian dari perawatan rambut dari dalam.

2. Membiarkan stres menumpuk

Stres yang berlangsung terus-menerus tidak hanya dapat memengaruhi kondisi mental, tetapi juga berdampak pada kesehatan tubuh, termasuk rambut.

Tekanan yang tidak dikelola dengan baik dapat membuat kondisi rambut menjadi lebih rentan terhadap berbagai masalah. Meluangkan waktu untuk beristirahat, berolahraga, dan melakukan aktivitas yang membantu relaksasi dapat menjadi salah satu cara menjaga keseimbangan tubuh.

3. Terlalu sering menggunakan alat styling panas

Catokan, alat pengeriting, maupun pengering rambut memang dapat membantu menciptakan gaya rambut sesuai keinginan. Namun, penggunaan panas secara berlebihan berpotensi membuat rambut kehilangan kelembapan alaminya.

Akibatnya, batang rambut dapat menjadi lebih kering dan rapuh sehingga mudah mengalami kerusakan. Sebaiknya penggunaan alat styling panas dibatasi dan dilakukan dengan teknik perawatan yang tepat.

4. Terlalu sering mencuci rambut

Menjaga rambut tetap bersih memang penting, tetapi keramas terlalu sering juga bukan berarti lebih baik.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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