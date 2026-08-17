Bukan Cuma Faktor Usia, Ini 5 Penyebab Rambut Menipis

JawaPos.com – Rambut yang semakin tipis merupakan salah satu masalah yang cukup sering dialami. Kondisi ini kerap dikaitkan dengan pertambahan usia, padahal ada banyak faktor lain yang dapat memengaruhi kepadatan dan kekuatan rambut.

Faktor keturunan memang bisa berperan, tetapi pola makan, perubahan hormon, tingkat stres, kebiasaan menata rambut, hingga kondisi kesehatan tertentu juga dapat menjadi pemicunya.

Mengetahui penyebabnya sejak awal penting dilakukan agar langkah pencegahan dapat disesuaikan dengan kondisi yang dialami.

Dilansir English jagran, berikut lima faktor yang dapat menyebabkan rambut menipis sekaligus beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk membantu menjaga kesehatan rambut.

1. Asupan nutrisi tidak mencukupi Rambut membutuhkan berbagai nutrisi agar dapat tumbuh dengan baik. Kekurangan zat besi, zinc, vitamin D, maupun vitamin B tertentu dapat membuat rambut menjadi lebih lemah dan mudah mengalami kerontokan.

Karena itu, pola makan seimbang perlu menjadi bagian dari upaya menjaga kesehatan rambut. Pilih makanan yang kaya nutrisi, seperti sayuran berdaun hijau, telur, ikan, daging tanpa lemak, serta kacang-kacangan.

Jika terdapat dugaan kekurangan nutrisi tertentu, sebaiknya jangan langsung mengonsumsi suplemen dalam dosis tinggi tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan tenaga medis.

2. Perubahan atau gangguan hormon Perubahan hormon juga dapat memengaruhi siklus pertumbuhan rambut. Kondisi seperti kehamilan, menopause, maupun gangguan pada kelenjar tiroid dapat disertai perubahan pada ketebalan rambut.

Penanganannya bergantung pada penyebab yang mendasarinya. Jika rambut tiba-tiba menipis atau kerontokan berlangsung terus-menerus dan disertai gejala lain, pemeriksaan medis dapat membantu mengetahui apakah faktor hormonal menjadi pemicunya.