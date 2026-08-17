Bukan Cuma Faktor Usia, Ini 5 Penyebab Rambut Menipis

ilustrasi rambut menipis pada seorang perempuan. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Rambut yang semakin tipis merupakan salah satu masalah yang cukup sering dialami. Kondisi ini kerap dikaitkan dengan pertambahan usia, padahal ada banyak faktor lain yang dapat memengaruhi kepadatan dan kekuatan rambut.
Faktor keturunan memang bisa berperan, tetapi pola makan, perubahan hormon, tingkat stres, kebiasaan menata rambut, hingga kondisi kesehatan tertentu juga dapat menjadi pemicunya.
Mengetahui penyebabnya sejak awal penting dilakukan agar langkah pencegahan dapat disesuaikan dengan kondisi yang dialami.
Dilansir English jagran, berikut lima faktor yang dapat menyebabkan rambut menipis sekaligus beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk membantu menjaga kesehatan rambut.
Rambut membutuhkan berbagai nutrisi agar dapat tumbuh dengan baik. Kekurangan zat besi, zinc, vitamin D, maupun vitamin B tertentu dapat membuat rambut menjadi lebih lemah dan mudah mengalami kerontokan.
Karena itu, pola makan seimbang perlu menjadi bagian dari upaya menjaga kesehatan rambut. Pilih makanan yang kaya nutrisi, seperti sayuran berdaun hijau, telur, ikan, daging tanpa lemak, serta kacang-kacangan.
Jika terdapat dugaan kekurangan nutrisi tertentu, sebaiknya jangan langsung mengonsumsi suplemen dalam dosis tinggi tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan tenaga medis.
Perubahan hormon juga dapat memengaruhi siklus pertumbuhan rambut. Kondisi seperti kehamilan, menopause, maupun gangguan pada kelenjar tiroid dapat disertai perubahan pada ketebalan rambut.
Penanganannya bergantung pada penyebab yang mendasarinya. Jika rambut tiba-tiba menipis atau kerontokan berlangsung terus-menerus dan disertai gejala lain, pemeriksaan medis dapat membantu mengetahui apakah faktor hormonal menjadi pemicunya.
Tekanan psikologis yang berat atau berlangsung dalam waktu lama dapat memengaruhi kondisi tubuh, termasuk siklus pertumbuhan rambut. Pada sebagian orang, kerontokan dapat muncul setelah mengalami periode stres yang cukup berat.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Malaysia vs Vietnam: Superkomputer Jagokan The Golden Star Warriors
Soal Penolakan Pembangunan Gereja di Citraland, Wali Kota Eri: Tidak Sesuai Site Plan
Prediksi Skor Singapura vs Thailand: Ilhan Fandi Jadi Ancaman, Tuan Rumah Bisa Bikin Kejutan
Persebaya Surabaya Siapkan Penyerang Pengganti Alex Martins di Super League
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Prediksi Skor Sabah FC vs Persib Bandung: Pangeran Biru Bidik Puncak Dewata Challenge Series 2026
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
Kasus Penjahit Rasis Bali Kembali Diperbincangkan, Diduga Ada Intimidasi Saat Audiensi