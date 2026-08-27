Logo JawaPos
HomeLifestyle
Author avatar - Image
Lania Monica
Jumat, 28 Agustus 2026 | 03.05 WIB

8 Kesalahan Kecil yang Sering Dilakukan Saat Bepergian, Nomor 4 Bisa Bikin Pedagang Tak Nyaman

Ilustrasi orang kelas menengah saat bepergian (freepik) - Image

Ilustrasi orang kelas menengah saat bepergian (freepik)

JawaPos.com - Bepergian ke tempat baru seharusnya menjadi kesempatan untuk menikmati suasana, mengenal budaya, sekaligus mendapatkan pengalaman yang berbeda. Namun, beberapa kebiasaan yang dilakukan selama perjalanan justru dapat membuat liburan terasa kurang nyaman.

Hal tersebut bukan semata-mata berkaitan dengan kondisi ekonomi seseorang. Kebiasaan traveling lebih banyak dipengaruhi oleh pengalaman, pengetahuan mengenai budaya setempat, serta cara seseorang mempersiapkan perjalanan.

Dilansir dari laman Geediting, ada sejumlah kebiasaan yang kerap dilakukan wisatawan ketika bepergian dan tanpa disadari dapat menimbulkan kesan tertentu bagi orang lain. Berikut di antaranya.

1. Memberikan Tip Terlalu Besar

Memberikan tip merupakan salah satu cara untuk mengapresiasi pelayanan. Namun, nominal yang terlalu besar belum tentu selalu memberikan kesan positif.

Di sejumlah negara atau daerah, aturan mengenai pemberian tip bisa berbeda. Memberikan tip secara berlebihan karena takut dianggap pelit justru berpotensi menunjukkan bahwa seseorang belum memahami kebiasaan lokal.

Karena itu, sebaiknya cari tahu terlebih dahulu mengenai budaya tipping di tempat tujuan agar pemberian tip tetap sesuai dan tidak menimbulkan salah persepsi.

2. Membawa Terlalu Banyak Barang

Kebiasaan membawa barang secara berlebihan atau overpacking cukup sering terjadi, terutama ketika seseorang ingin mengantisipasi berbagai kemungkinan selama perjalanan.

Pakaian untuk berbagai cuaca, perlengkapan tambahan, hingga barang yang sebenarnya jarang digunakan akhirnya memenuhi koper. Selain merepotkan saat berpindah tempat, koper yang terlalu berat juga dapat mengurangi kenyamanan.

Membuat daftar kebutuhan dan menyesuaikannya dengan durasi serta kondisi destinasi bisa menjadi solusi agar barang bawaan lebih efisien.

3. Hanya Mendatangi Destinasi Terkenal

Tempat wisata populer memang memiliki daya tarik tersendiri. Namun, jika seluruh perjalanan hanya dihabiskan di lokasi yang ramai wisatawan, kesempatan untuk mengenal kehidupan lokal bisa menjadi terbatas.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Bukan Cuma Sampo, Ini 5 Kesalahan yang Bisa Memicu Rambut Patah - Image
Lifestyle

Bukan Cuma Sampo, Ini 5 Kesalahan yang Bisa Memicu Rambut Patah

Jumat, 28 Agustus 2026 | 04.11 WIB

Ingin Jadi Pemimpin yang Baik? Pahami 6 Kesalahan Ini Menurut Psikologi - Image
Lifestyle

Ingin Jadi Pemimpin yang Baik? Pahami 6 Kesalahan Ini Menurut Psikologi

Selasa, 25 Agustus 2026 | 23.39 WIB

4 Kesalahan dalam Hubungan yang Membuat Pasangan Benar-Benar Menjauh Secara Perlahan - Image
Lifestyle

4 Kesalahan dalam Hubungan yang Membuat Pasangan Benar-Benar Menjauh Secara Perlahan

Selasa, 25 Agustus 2026 | 02.00 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Valencia vs Real Betis di Liga Spanyol: Tuan Rumah Kesulitan Menang! - Image
1

Prediksi Skor Valencia vs Real Betis di Liga Spanyol: Tuan Rumah Kesulitan Menang!

2

Robot Humanoid Tiongkok Kalahkan Rekor Lari Usain Bolt, Lalu Terbakar

3

Prediksi Skor Bodo/Glimt vs NEC Nijmegen di Kualifikasi Liga Champions: Tuan Rumah Menang!

4

Prediksi Skor LASK Linz vs Celtic di Kualifikasi Liga Champions: Kans Berakhir Imbang!

5

Prediksi Skor Sabah vs Hapoel Be'er Sheva di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027

6

Prediksi Skor Rapid Vienna vs Hearts: Tuan Rumah Terancam Tumbang di Liga Konferensi Eropa

7

Prediksi Skor Viking FK vs Dinamo Zagreb: Purgeri Diprediksi Menang Tipis di Norwegia!

8

Prediksi Skor AEK Athens vs Levski Sofia di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027: Tuan Rumah Menang!

9

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

10

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore