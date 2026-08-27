8 Kesalahan Kecil yang Sering Dilakukan Saat Bepergian, Nomor 4 Bisa Bikin Pedagang Tak Nyaman

JawaPos.com - Bepergian ke tempat baru seharusnya menjadi kesempatan untuk menikmati suasana, mengenal budaya, sekaligus mendapatkan pengalaman yang berbeda. Namun, beberapa kebiasaan yang dilakukan selama perjalanan justru dapat membuat liburan terasa kurang nyaman.

Hal tersebut bukan semata-mata berkaitan dengan kondisi ekonomi seseorang. Kebiasaan traveling lebih banyak dipengaruhi oleh pengalaman, pengetahuan mengenai budaya setempat, serta cara seseorang mempersiapkan perjalanan.

Dilansir dari laman Geediting, ada sejumlah kebiasaan yang kerap dilakukan wisatawan ketika bepergian dan tanpa disadari dapat menimbulkan kesan tertentu bagi orang lain. Berikut di antaranya.

1. Memberikan Tip Terlalu Besar Memberikan tip merupakan salah satu cara untuk mengapresiasi pelayanan. Namun, nominal yang terlalu besar belum tentu selalu memberikan kesan positif.

Di sejumlah negara atau daerah, aturan mengenai pemberian tip bisa berbeda. Memberikan tip secara berlebihan karena takut dianggap pelit justru berpotensi menunjukkan bahwa seseorang belum memahami kebiasaan lokal.

Karena itu, sebaiknya cari tahu terlebih dahulu mengenai budaya tipping di tempat tujuan agar pemberian tip tetap sesuai dan tidak menimbulkan salah persepsi.

2. Membawa Terlalu Banyak Barang Kebiasaan membawa barang secara berlebihan atau overpacking cukup sering terjadi, terutama ketika seseorang ingin mengantisipasi berbagai kemungkinan selama perjalanan.

Pakaian untuk berbagai cuaca, perlengkapan tambahan, hingga barang yang sebenarnya jarang digunakan akhirnya memenuhi koper. Selain merepotkan saat berpindah tempat, koper yang terlalu berat juga dapat mengurangi kenyamanan.

Membuat daftar kebutuhan dan menyesuaikannya dengan durasi serta kondisi destinasi bisa menjadi solusi agar barang bawaan lebih efisien.