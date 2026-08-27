7 Kata yang Harus Dikatakan kepada Anak Saat Mereka Lulus Kuliah Menurut Psikologi

seseorang yang berbicara dengan anaknya yang telah lulus kuliah. (Magnific)

JawaPos.com - Hari kelulusan kuliah adalah salah satu momen yang sulit dilupakan oleh seorang anak maupun orang tua. Setelah bertahun-tahun menjalani tugas, ujian, presentasi, organisasi, kegagalan, tekanan, dan berbagai tantangan, akhirnya anak berdiri di titik yang selama ini mereka perjuangkan.



Namun, di balik toga, senyum, foto bersama, dan ucapan selamat, ada sesuatu yang sering tidak terlihat: ketidakpastian tentang masa depan.



Lulus kuliah tidak selalu berarti seseorang langsung tahu harus menjadi apa. Ada anak yang sudah mendapatkan pekerjaan sebelum wisuda. Ada yang masih mencari pekerjaan. Ada yang ingin melanjutkan pendidikan. Ada pula yang diam-diam merasa takut karena kehidupan setelah kuliah ternyata jauh berbeda dari yang mereka bayangkan.



Karena itu, kata-kata orang tua pada momen kelulusan memiliki arti yang sangat besar.



Ucapan yang tepat bukan hanya membuat anak merasa dihargai, tetapi juga dapat membantu membangun rasa percaya diri, ketahanan psikologis, dan hubungan emosional yang sehat antara orang tua dan anak.



Dilansir dari Psychology Today pada Kamis (27/8), terdapat tujuh kalimat yang dapat dikatakan kepada anak ketika mereka lulus kuliah.



1. “Kami bangga kepadamu, bukan hanya karena gelarmu.”



Ini mungkin terdengar sederhana, tetapi maknanya sangat dalam.



Anak perlu mengetahui bahwa kebanggaan orang tua tidak semata-mata bergantung pada nilai, gelar, pekerjaan, atau pencapaian akademiknya.



Jika orang tua hanya mengatakan, “Akhirnya kamu lulus juga,” fokusnya bisa terasa hanya pada hasil.



Sebaliknya, mengatakan, “Kami bangga kepadamu, bukan hanya karena gelarmu, tetapi karena perjalanan yang sudah kamu lalui,” membuat anak merasa bahwa usaha mereka benar-benar dilihat.



Dalam psikologi, perasaan dihargai sebagai pribadi dapat membantu membangun harga diri yang lebih sehat. Anak belajar bahwa dirinya memiliki nilai yang tidak selalu bergantung pada pencapaian.



Ini penting karena setelah lulus, standar keberhasilan bisa berubah.



Di kampus, keberhasilan mungkin diukur melalui IPK, kelulusan mata kuliah, atau skripsi. Setelah memasuki dunia kerja, ukurannya bisa berubah menjadi jabatan, penghasilan, produktivitas, atau pencapaian karier.



Jika harga diri terlalu bergantung pada prestasi, seseorang dapat menjadi sangat terpukul ketika mengalami kegagalan.



Karena itu, hari kelulusan merupakan kesempatan yang baik bagi orang tua untuk menyampaikan pesan:



“Kami mencintai dan menghargaimu sebagai dirimu, bukan hanya karena apa yang berhasil kamu capai.”



Kalimat seperti ini dapat menjadi fondasi emosional yang kuat bagi anak ketika suatu hari mereka menghadapi kegagalan.



2. “Kamu tidak harus mengetahui seluruh masa depanmu sekarang.”



Banyak lulusan baru merasa tertekan karena menganggap mereka harus segera memiliki jawaban tentang hidup.



“Setelah ini mau kerja di mana?”



“Gajinya berapa?”



“Kapan mendapatkan pekerjaan?”



“Mau menjadi apa?”



Pertanyaan-pertanyaan tersebut sebenarnya wajar. Namun, jika diberikan terus-menerus, anak dapat merasa bahwa dirinya tertinggal dibandingkan orang lain.



Padahal, kehidupan setelah kuliah jarang berjalan lurus.



Seseorang mungkin memulai karier di bidang tertentu, kemudian menemukan minat baru beberapa tahun kemudian. Orang lain mungkin gagal mendapatkan pekerjaan yang diinginkan, lalu menemukan kesempatan yang tidak pernah mereka rencanakan sebelumnya.



Karena itu, orang tua dapat mengatakan:



“Kamu tidak harus mengetahui seluruh masa depanmu sekarang. Jalani satu langkah pada satu waktu.”



Pesan ini membantu mengurangi tekanan untuk memiliki seluruh jawaban sekaligus.



Anak tidak perlu langsung mengetahui bagaimana kehidupannya lima atau sepuluh tahun mendatang.



Yang penting adalah mereka memiliki ruang untuk belajar, mencoba, melakukan kesalahan, mengevaluasi diri, dan berkembang.



3. “Kalau kamu gagal, itu bukan berarti kamu gagal sebagai manusia.”



Ini adalah salah satu pesan paling penting yang dapat diberikan orang tua.



Kegagalan setelah lulus kuliah hampir tidak dapat dihindari.



Lamaran pekerjaan mungkin ditolak.



Wawancara mungkin tidak berhasil.



Proyek pertama mungkin berantakan.



Bisnis mungkin mengalami kerugian.



Bahkan pekerjaan yang selama ini diimpikan mungkin ternyata tidak cocok.



Anak yang sejak kecil terbiasa mengejar prestasi terkadang dapat menganggap kegagalan sebagai bukti bahwa dirinya tidak cukup baik.



Di sinilah orang tua dapat membantu mengubah cara anak memandang kegagalan.



Katakan:



“Kalau suatu hari kamu gagal, jangan langsung menyimpulkan bahwa kamu tidak mampu. Kegagalan adalah sesuatu yang kamu alami, bukan sesuatu yang mendefinisikan siapa dirimu.”



Perbedaan antara “aku gagal” dan “aku adalah orang gagal” sangat besar.



Yang pertama menggambarkan sebuah pengalaman.



Yang kedua menjadi label terhadap identitas diri.



Orang tua dapat membantu anak memahami bahwa seseorang tetap berharga meskipun sedang mengalami kegagalan.



4. “Kami percaya kamu mampu mengambil keputusanmu sendiri.”



Setelah bertahun-tahun hidup dalam struktur sekolah dan universitas, anak mulai memasuki fase kehidupan yang menuntut lebih banyak kemandirian.



Mereka harus memilih pekerjaan, menentukan tempat tinggal, mengelola uang, membangun hubungan profesional, dan membuat keputusan yang memiliki konsekuensi nyata.



Pada tahap ini, orang tua mungkin merasa khawatir.



Kekhawatiran itu sangat manusiawi.



Namun, terlalu banyak mengatur kehidupan anak yang sudah dewasa dapat membuat mereka merasa bahwa orang tua tidak mempercayai kemampuan mereka.



Salah satu kalimat yang dapat membantu adalah:



“Kami percaya kamu mampu mengambil keputusanmu sendiri. Kalau kamu membutuhkan kami, kami akan ada untukmu.”



Perhatikan perbedaannya.



Orang tua tidak mengatakan, “Terserah kamu,” dengan nada melepaskan tanggung jawab.



Mereka juga tidak mengatakan, “Ikuti saja apa yang kami katakan.”



Mereka memberikan sesuatu yang jauh lebih sehat: kepercayaan sekaligus dukungan.



Anak mendapatkan ruang untuk menjadi mandiri tanpa merasa sendirian.



5. “Kamu boleh memilih jalan yang berbeda dari yang kami bayangkan.”



Tidak semua anak memiliki impian yang sama dengan orang tuanya.



Ada orang tua yang membayangkan anaknya menjadi pegawai negeri, dokter, pengusaha, akademisi, atau profesional tertentu. Namun, anak mungkin mempunyai jalan yang berbeda.



Hari kelulusan dapat menjadi momentum bagi orang tua untuk menunjukkan bahwa cinta mereka tidak bersyarat pada pilihan karier anak.



Misalnya:



“Kami mungkin memiliki harapan tentang masa depanmu, tetapi kami memahami bahwa hidupmu adalah milikmu. Kami ingin kamu menemukan jalan yang membuatmu berkembang dan bertanggung jawab atas pilihanmu.”



Kalimat ini bukan berarti orang tua tidak boleh memberikan nasihat.



Nasihat tetap penting.



Namun, nasihat akan lebih mudah diterima ketika anak merasa bahwa orang tuanya menghormati otonomi mereka.



Anak yang merasa dipercaya biasanya memiliki ruang yang lebih besar untuk belajar mengambil keputusan secara bertanggung jawab.



6. “Jangan membandingkan perjalananmu dengan orang lain.”



Media sosial membuat perbandingan menjadi semakin mudah.



Seorang lulusan baru dapat melihat temannya mendapatkan pekerjaan di perusahaan besar.



Teman lainnya mungkin langsung melanjutkan kuliah ke luar negeri.



Ada yang sudah menikah.



Ada yang membangun bisnis.



Ada yang membeli kendaraan.



Ada yang mendapatkan promosi.



Sementara dirinya masih mengirimkan lamaran pekerjaan.



Dalam kondisi seperti ini, anak dapat merasa hidupnya tertinggal.



Karena itu, orang tua dapat mengatakan:



“Jangan mengukur hidupmu berdasarkan pencapaian orang lain. Setiap orang memiliki waktu dan jalan yang berbeda.”



Kalimat tersebut bukan alasan untuk bermalas-malasan.



Sebaliknya, ini adalah pengingat agar anak menggunakan keberhasilan orang lain sebagai inspirasi, bukan sebagai alat untuk menghukum dirinya sendiri.



Keberhasilan orang lain tidak otomatis berarti kegagalan dirinya.



Setiap orang memulai dari kondisi yang berbeda, mempunyai kesempatan yang berbeda, menghadapi tantangan yang berbeda, dan memiliki definisi keberhasilan yang berbeda.



7. “Apa pun yang terjadi, kamu selalu punya tempat untuk pulang.”



Dari tujuh kalimat ini, mungkin inilah yang paling emosional.



Lulus kuliah berarti sebuah fase kehidupan berakhir.



Anak mulai memasuki dunia yang lebih mandiri. Mereka mungkin pindah kota, mendapatkan pekerjaan pertama, membangun keluarga, atau mulai jarang berada di rumah.



Namun, di tengah perubahan tersebut, mereka tetap membutuhkan rasa aman secara emosional.



Kalimat sederhana seperti:



“Apa pun yang terjadi, kamu selalu punya tempat untuk pulang. Kami akan selalu menjadi keluargamu.”



dapat memberikan rasa aman yang sangat berarti.



Ini bukan berarti anak harus bergantung kepada orang tua sepanjang hidupnya.



Justru sebaliknya.



Rasa aman dapat memberikan keberanian untuk pergi lebih jauh.



Seseorang yang mengetahui bahwa dirinya memiliki tempat untuk kembali sering kali lebih berani menghadapi dunia, karena ia tidak merasa bahwa satu kegagalan akan membuatnya kehilangan segalanya.



Jangan Hanya Memberikan Nasihat, Dengarkan Juga



Pada hari kelulusan, orang tua mungkin tergoda memberikan banyak nasihat.



Tentang pekerjaan.



Tentang uang.



Tentang pasangan.



Tentang masa depan.



Tentang bagaimana kehidupan sebenarnya.



Namun, terkadang hadiah emosional terbesar bukanlah nasihat panjang.



Melainkan kemampuan untuk mendengarkan.



Setelah mengucapkan selamat, orang tua bisa bertanya:



“Setelah melewati semua ini, apa yang paling kamu rasakan?”



Kemudian biarkan anak berbicara.



Mungkin mereka bahagia.



Mungkin lega.



Mungkin takut.



Mungkin bingung.



Mungkin bahkan sedih karena satu fase kehidupannya telah berakhir.



Semua emosi tersebut valid.



Orang tua tidak harus langsung memperbaiki semuanya.



Kadang-kadang, anak hanya membutuhkan seseorang yang mengatakan:



“Aku mengerti. Tidak apa-apa kalau kamu belum tahu jawabannya sekarang.”



Hari Kelulusan Bukan Akhir dari Perjalanan



Gelar sarjana adalah sebuah pencapaian, tetapi bukan garis akhir kehidupan.



Setelah wisuda, anak akan menghadapi dunia yang jauh lebih kompleks.



Akan ada keberhasilan dan kegagalan.



Ada pekerjaan yang cocok dan pekerjaan yang tidak sesuai harapan.



Ada keputusan yang benar dan keputusan yang ternyata keliru.



Ada masa ketika mereka merasa sangat percaya diri dan ada masa ketika mereka mempertanyakan kemampuan dirinya sendiri.



Karena itu, yang paling dibutuhkan seorang anak bukan orang tua yang selalu mengatakan bahwa hidup akan mudah.



Yang mereka butuhkan adalah orang tua yang mengatakan:



“Apa pun yang terjadi, kamu tidak harus menjalani semuanya sendirian.”



Itulah pesan yang dapat mereka bawa jauh lebih lama daripada ucapan selamat atas wisuda.



Sebab pada akhirnya, anak tidak hanya ingin mengetahui bahwa orang tuanya bangga ketika mereka berhasil.



Mereka juga ingin mengetahui bahwa ketika suatu hari mereka gagal, tersesat, atau harus memulai kembali, mereka tetap dicintai.



