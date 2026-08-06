Menurut Psikologi, 8 Kata Motivasi Ini Justru Lebih Banyak Membawa Kerugian daripada Manfaat

seseorang yang mempercayai kata motivasi. (Magnific)

JawaPos.com - Di era media sosial, kita dibanjiri oleh berbagai kata-kata motivasi yang terdengar menginspirasi. Kalimat-kalimat seperti "Jangan pernah menyerah" atau "Percaya saja pada diri sendiri" sering dibagikan ribuan kali karena mampu membangkitkan semangat dalam hitungan detik.



Namun, apakah semua motivasi benar-benar bermanfaat?



Psikologi modern menunjukkan bahwa tidak semua kalimat penyemangat memberikan dampak positif. Beberapa justru dapat menimbulkan tekanan, rasa bersalah, kecemasan, hingga membuat seseorang mengambil keputusan yang kurang bijaksana apabila diterapkan tanpa mempertimbangkan kondisi nyata.



Motivasi yang baik seharusnya membantu seseorang berkembang secara sehat, bukan memaksanya mengabaikan batas kemampuan, emosi, atau realitas yang sedang dihadapi.



Dilansir dari Psychology Today pada Kamis (6/8), terdapat delapan kata motivasi yang terdengar positif, tetapi dalam kondisi tertentu justru bisa lebih banyak mendatangkan kerugian daripada manfaat menurut psikologi.



1. "Jangan Pernah Menyerah"



Kalimat ini mungkin merupakan salah satu slogan motivasi paling populer di dunia.



Sekilas terdengar sangat membangun. Namun psikologi menjelaskan bahwa kegigihan memang penting, tetapi mengetahui kapan harus berhenti juga merupakan bentuk kecerdasan.



Dalam penelitian mengenai goal disengagement, para psikolog menemukan bahwa melepaskan tujuan yang sudah tidak realistis dapat mengurangi stres, depresi, dan kelelahan mental.



Terus bertahan pada sesuatu yang jelas-jelas tidak mungkin dicapai justru dapat membuat seseorang kehilangan waktu, energi, bahkan kesehatan mental.



Contohnya, seseorang terus bertahan dalam pekerjaan yang sangat toksik hanya karena merasa menyerah berarti gagal.



Padahal, berhenti terkadang merupakan langkah terbaik untuk membuka peluang yang lebih sehat.



Pelajaran psikologi:

Lebih bijak mengatakan, "Jangan mudah menyerah, tetapi beranilah mengevaluasi kapan harus bertahan dan kapan harus mengubah arah."



2. "Keluar dari Zona Nyaman"



Zona nyaman sering dianggap sebagai musuh kesuksesan.



Padahal kenyataannya tidak sesederhana itu.



Psikologi mengenal konsep optimal anxiety, yaitu tingkat tantangan yang cukup untuk mendorong pertumbuhan tanpa menyebabkan stres berlebihan.



Jika seseorang dipaksa keluar terlalu jauh dari zona nyamannya, yang muncul justru kecemasan tinggi, penurunan performa, bahkan burnout.



Tidak semua orang membutuhkan lompatan besar.



Sering kali, perkembangan terbaik justru datang dari langkah kecil yang dilakukan secara konsisten.



Pelajaran psikologi:

Pertumbuhan terjadi ketika tantangan sesuai dengan kemampuan, bukan ketika seseorang dipaksa menghadapi tekanan yang berlebihan.



3. "Percaya Saja pada Diri Sendiri"



Kepercayaan diri memang penting.



Namun psikologi membedakan antara percaya diri dan overconfidence.



Seseorang yang terlalu yakin tanpa memiliki kemampuan yang memadai berisiko membuat keputusan buruk.



Fenomena ini dikenal sebagai Dunning-Kruger Effect, yaitu kecenderungan orang yang kurang kompeten justru merasa dirinya sangat mampu.



Sebaliknya, individu yang kompeten biasanya lebih berhati-hati karena memahami kompleksitas suatu masalah.



Pelajaran psikologi:

Lebih baik membangun kepercayaan diri melalui latihan, pengalaman, dan pembelajaran daripada sekadar mengandalkan keyakinan.



4. "Pikir Positif Terus"



Berpikir positif memang membantu menjaga optimisme.



Namun memaksakan diri untuk selalu positif dikenal sebagai toxic positivity.



Ketika seseorang terus ditekan untuk selalu tersenyum, ia bisa mulai menekan emosi negatif yang sebenarnya perlu diproses.



Kesedihan, kecewa, marah, dan takut merupakan emosi yang normal.



Mengabaikan emosi tersebut justru dapat meningkatkan tekanan psikologis dalam jangka panjang.



Psikologi menekankan pentingnya menerima seluruh emosi sebagai bagian dari pengalaman manusia.



Pelajaran psikologi:

Optimisme yang sehat bukan berarti menolak emosi negatif, melainkan mampu menghadapinya dengan cara yang konstruktif.



5. "Kerja Keras Pasti Berhasil"



Kalimat ini sering dijadikan prinsip hidup.



Sayangnya, realitas jauh lebih kompleks.



Kesuksesan dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti kesempatan, kondisi ekonomi, jaringan sosial, kesehatan, pendidikan, dan bahkan keberuntungan.



Jika seseorang gagal setelah bekerja sangat keras, ia bisa merasa seluruh kesalahan ada pada dirinya.



Perasaan bersalah seperti ini dapat menurunkan harga diri dan meningkatkan risiko stres.



Psikologi menyarankan menggunakan growth mindset, yaitu fokus pada proses belajar tanpa menganggap hasil akhir sepenuhnya berada dalam kendali kita.



Pelajaran psikologi:

Kerja keras memang meningkatkan peluang berhasil, tetapi bukan jaminan mutlak.



6. "Ikuti Passion-mu"



Nasihat ini terdengar sangat menarik, terutama bagi generasi muda.



Namun penelitian menunjukkan bahwa passion sering kali berkembang seiring waktu, bukan selalu ditemukan sejak awal.



Jika seseorang terus mengejar passion yang belum menghasilkan apa pun tanpa mempertimbangkan kebutuhan hidup, ia bisa mengalami tekanan finansial maupun emosional.



Psikolog menyarankan untuk membangun keterampilan terlebih dahulu.



Sering kali, rasa suka terhadap suatu pekerjaan muncul setelah seseorang menjadi mahir melakukannya.



Pelajaran psikologi:

Jangan hanya mencari passion. Bangun kemampuan, pengalaman, dan makna dalam pekerjaan yang dijalani.



7. "Kamu Bisa Melakukan Apa Saja"



Kalimat ini sering digunakan untuk membangkitkan rasa percaya diri.



Namun secara realistis, tidak ada manusia yang mampu melakukan semuanya.



Setiap orang memiliki keterbatasan fisik, waktu, energi, dan kemampuan.



Mempercayai bahwa kita bisa melakukan apa saja dapat memicu target yang tidak realistis.



Ketika gagal mencapainya, rasa kecewa menjadi jauh lebih besar.



Psikologi menunjukkan bahwa menetapkan tujuan yang spesifik, realistis, dan bertahap jauh lebih efektif dibanding target yang terlalu muluk.



Pelajaran psikologi:

Kamu mungkin tidak bisa melakukan semua hal, tetapi kamu bisa berkembang dalam hal-hal yang benar-benar penting bagimu.



8. "Kalau Mau, Pasti Bisa"



Motivasi ini terdengar sederhana.



Namun kalimat tersebut sering mengabaikan kenyataan bahwa banyak orang menghadapi hambatan yang berbeda-beda.



Ada yang berjuang dengan keterbatasan ekonomi, kondisi kesehatan, tanggung jawab keluarga, atau gangguan psikologis.



Mengatakan "kalau mau pasti bisa" dapat membuat seseorang merasa bersalah atas situasi yang sebenarnya berada di luar kendalinya.



Psikologi menekankan pentingnya self-compassion, yaitu kemampuan memperlakukan diri sendiri dengan pengertian ketika menghadapi keterbatasan.



Belas kasih terhadap diri sendiri terbukti membantu meningkatkan ketahanan mental dan mendorong perubahan yang lebih berkelanjutan dibandingkan kritik yang keras.



Pelajaran psikologi:

Kemauan memang penting, tetapi keberhasilan juga membutuhkan dukungan, kesempatan, strategi, dan kondisi yang memungkinkan.



Mengapa Kata Motivasi Tetap Penting?



Bukan berarti semua kata motivasi harus dihindari.



Masalahnya bukan pada kalimatnya, melainkan cara kita memaknainya.



Motivasi yang sehat membantu seseorang:



Mengakui kenyataan tanpa kehilangan harapan.

Mendorong usaha tanpa mengabaikan kesehatan mental.

Menghargai proses, bukan hanya hasil.

Menerima bahwa kegagalan adalah bagian dari pembelajaran.

Menyesuaikan target dengan kondisi nyata.



Psikologi modern tidak menolak motivasi, tetapi mengajak kita menggunakan motivasi yang realistis, penuh empati, dan sesuai dengan situasi masing-masing individu.



Penutup



Kata-kata motivasi memang dapat menjadi penyemangat, tetapi tidak semua nasihat cocok diterapkan dalam setiap keadaan. Kalimat yang terdengar positif bisa berubah menjadi sumber tekanan ketika dipahami secara mutlak atau tanpa mempertimbangkan konteks kehidupan seseorang.



Pendekatan psikologi mengajarkan bahwa perkembangan diri bukan tentang memaksa diri untuk selalu kuat, selalu positif, atau terus bertahan. Justru, pertumbuhan yang sehat lahir dari kemampuan mengenali batas diri, belajar dari pengalaman, menerima emosi, dan mengambil keputusan yang paling bijaksana sesuai kondisi.



