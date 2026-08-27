Deretan Masalah yang Sering Terjadi Saat Musim Kemarau, Waspada Bahaya Nyamuk Sampai Kebakaran!

Ilustrasi kebakaran hutan/ABC News
JawaPos.com-Musim kemarau panjang menjadi salah satu kondisi yang perlu diwaspadai karena dapat menimbulkan berbagai masalah di sekitar anda.
Mulai dari kelangkaan air sampai risiko gangguan kesehatan akibat kabut asap.
Kondisi cuaca panas dan minimnya curah hujan juga dapat memperburuk sejumlah permasalahan, terutama di wilayah yang kerap mengalami masalah kekeringan.
Beberapa daerah di Indonesia dengan kondisi tanah yang semakin kering dapat mengalami kesulitan mendapatkan pasokan air bersih.
Cadangan air tanah terus berkurang tanpa diimbangi pasokan air hujan yang tidak kunjung turun.
Akibatnya, masyarakat dapat mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mulai dari mandi, mencuci, sampai mendapatkan air minum yang layak konsumsi.
Padahal, kehidupan manusia sangat bergantung pada air. Baik untuk menjaga kebersihan diri maupun memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari.
Tidak hanya berdampak pada manusia, kekeringan juga dapat mempengaruhi kondisi tumbuhan dan lingkungan sekitar.
Pohon-pohon dan lahan yang mengering menjadi lebih mudah terbakar, sehingga risiko kebakaran hutan dan lahan dapat meningkat cepat.
Kebakaran yang meluas dapat menimbulkan kerugian besar jika tidak segera ditangani secara cepat.
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Jawa Pos
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