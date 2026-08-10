Kekeringan Landa Banyumas, 28 Ribu Warga Terdampak

BPBD Kabupaten Banyumas menyalurkan bantuan air bersih bagi warga terdampak kekeringan di Banyumas, Jawa Tengah, Minggu (9/8/2026). (BPBD Banyumas)
JawaPos.com – Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, tengah dilanda kekeringan. Sedikitnya 28.222 jiwa dari 8.371 keluarga terdampak kekeringan yang melanda 37 desa/kelurahan di 14 kecamatan.
"Untuk penanganan kekeringan, kami terus melakukan distribusi air bersih ke wilayah yang terdampak dan membutuhkan," kata Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banyumas Dwi Irawan Sukma di Purwokerto, Senin (10/8) sebagaimana dilansir dari Antara.
Per 10 Agustus 2026, BPBD Banyumas tercatat telah melakukan 233 ritase pengiriman air bersih dengan total volume mencapai 1.135.000 liter.
Menurut dia, distribusi air bersih dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang kesulitan mendapatkan air, akibat berkurangnya ketersediaan sumber air selama musim kemarau.
Selain berdampak terhadap masyarakat, kata dia, kekeringan juga tercatat berdampak pada tujuh fasilitas umum di Kabupaten Banyumas.
Dwi memastikan bahwa BPBD bersama pemerintah desa dan kelurahan terus memantau kondisi wilayah terdampak untuk memastikan kebutuhan air bersih masyarakat dapat terpenuhi.
"Penyaluran air bersih akan terus dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan kondisi di lapangan," jelasnya.
Di sisi lain, kata dia, BPBD Banyumas juga mencatat kejadian karhutla dengan total luas area terdampak mencapai 12,043 hektare yang tersebar di sejumlah wilayah.
Yakni Kelurahan Grendeng di Kecamatan Purwokerto Utara, Desa Pamijen di Kecamatan Sokaraja, Desa Karangtalun Kidul di Kecamatan Purwojati, dan Kelurahan Teluk di Kecamatan Purwokerto Selatan.
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Kejadian serupa juga tercatat pada Desa Sawangan di Kecamatan Ajibarang, Desa Gunungwetan dan Desa Pekuncen di Kecamatan Jatilawang, serta Kelurahan Purwokerto Kulon di Kecamatan Purwokerto Selatan.
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