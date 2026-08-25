7 Pertanda yang Disebut Menunjukkan Semesta Sedang Membuka Jalan Keberuntungan, Apa Saja?

ilustrasi orang yang beruntung. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com - Dalam kehidupan sehari-hari, seseorang terkadang mengalami kejadian yang terasa begitu kebetulan hingga sulit diabaikan. Ada yang tiba-tiba mendapatkan sebuah ide, melihat angka tertentu berulang kali, atau teringat pesan seseorang tepat ketika sedang menghadapi persoalan.
Dalam astrologi dan berbagai kepercayaan spiritual, pengalaman semacam itu kadang dimaknai sebagai bentuk simbol atau pesan dari alam semesta. Tanda tersebut dipercaya dapat menjadi pengingat bahwa seseorang sedang berada di arah yang tepat atau mendapatkan perlindungan.
Namun, penafsiran seperti ini merupakan bagian dari kepercayaan dan tidak memiliki dasar ilmiah sebagai bukti bahwa alam semesta benar-benar mengirimkan pesan tertentu.
Berikut tujuh tanda yang dalam kepercayaan astrologi kerap dikaitkan dengan keberuntungan.
Pernah tiba-tiba mencium aroma melati atau bunga lainnya, padahal tidak terlihat sumber aroma tersebut di sekitar?
Dalam kepercayaan spiritual, pengalaman ini terkadang dianggap sebagai tanda kehadiran energi positif atau perlindungan dari sesuatu yang bersifat ilahi. Aroma yang muncul secara tiba-tiba dipercaya menjadi simbol bahwa seseorang sedang mendapatkan dukungan dalam menjalani kehidupannya.
Meski demikian, secara praktis aroma yang tidak diketahui sumbernya juga dapat memiliki berbagai penjelasan lingkungan maupun inderawi.
Ketika sedang mengerjakan rutinitas, tiba-tiba muncul sebuah gagasan yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan. Ide tersebut bahkan bisa membuat seseorang mempertimbangkan perubahan besar dalam hidup.
Menurut penafsiran astrologi, munculnya pemikiran secara spontan dapat dianggap sebagai dorongan untuk melihat kehidupan dari sudut pandang berbeda. Tidak jarang, ide tersebut kemudian menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan karier, pekerjaan, atau keputusan penting lainnya.
Ada kalanya seseorang mendapatkan sebuah gagasan yang terus terlintas meskipun sudah berusaha mengabaikannya. Semakin dihindari, semakin kuat pula keinginan untuk mencoba atau mewujudkannya.
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Jawa Pos
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