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Rabbany Wanadriani
Jumat, 19 Juni 2026 | 04.29 WIB

Seolah Bahaya Enggan Menyentuh, Ini 5 Tanda Semesta Melindungimu dengan Tulus

ilustrasi seseorang yang dilindungi semesta. (Freepik) - Image

ilustrasi seseorang yang dilindungi semesta. (Freepik)

JawaPos.com – Perjalanan hidup tidak selalu berjalan sesuai harapan. Ada kalanya seseorang merasa ragu dan bertanya-tanya apakah langkah yang diambil sudah berada di jalur yang tepat.

Meski demikian, alam semesta kerap menghadirkan berbagai isyarat yang tidak selalu terlihat jelas. Tanda-tanda tersebut dapat memberikan rasa tenang, seolah ada kekuatan yang membimbing dan menjaga Anda di tengah berbagai tantangan kehidupan.

Mengutip Times of India, berikut lima petunjuk yang diyakini menunjukkan bahwa semesta sedang melindungi Anda dari situasi atau kemungkinan buruk yang mungkin terjadi.

1. Menghadapi penundaan

Pernahkah Anda mengalami penundaan yang awalnya membuat Anda kesal, tetapi kemudian menyadari justru terselamatkan darinya?

Ini adalah salah satu tanda terpenting yang memberi tahu bahwa kosmos bekerja sesuai keinginan Anda.

Misalkan Anda mendapat lamaran pernikahan dari seseorang, tetapi kemudian tahu bahwa orang tersebut tidak berperilaku baik.

Kejadian seperti ini merupakan cara semesta untuk mengubah jalan hidup demi kepentingan terbaik Anda.

2. Kekuatan intuisi Anda kuat

Terkadang Anda merasakan intuisi kuat tentang seseorang atau sesuatu.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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