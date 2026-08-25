5 Tahapan Emosional yang Membuat Seseorang Makin Kuat Secara Mental Usai Berpisah

JawaPos.com - Kenali lima tahapan emosional yang membuat seseorang semakin kuat secara mental setelah berpisah.
Tahapan emosional ini, biasanya dapat membantu seseorang menjadi lebih kuat secara mental, mulai dari menerima kenyataan hingga menemukan kembali jati diri.
Ya, berpisah dengan seseorang yang pernah menjadi bagian penting dalam hidup bukanlah pengalaman yang selalu mudah.
Setelah hubungan berakhir, seseorang dapat merasakan berbagai emosi yang datang silih berganti, mulai dari sedih, kecewa, marah, bingung, hingga perlahan menemukan kembali ketenangan.
Namun, proses tersebut tidak hanya tentang melupakan mantan pasangan. Perpisahan juga dapat menjadi perjalanan emosional yang membantu seseorang mengenal dirinya sendiri dengan lebih baik, memahami kebutuhan dalam hubungan, serta membangun ketahanan mental.
Dirangkum dari laman YourTango, lima tahapan berikut tidak harus dialami semua orang dalam urutan yang sama.
Proses pemulihan setiap individu tentu saja dapat berbeda, dan seseorang juga bisa kembali merasakan emosi yang sebelumnya dianggap sudah dilewati.
Tahap pertama biasanya dimulai ketika seseorang perlahan menerima kenyataan bahwa hubungan tersebut memang telah berakhir.
Pada awal perpisahan, pikiran mungkin masih dipenuhi pertanyaan seperti “mengapa ini terjadi?” atau “apakah hubungan ini masih bisa diselamatkan?”.
Penolakan terhadap kenyataan merupakan respons yang dapat muncul ketika perubahan terasa terlalu berat untuk diterima.
Namun, proses penyembuhan mulai berkembang ketika seseorang berhenti berusaha mengubah sesuatu yang sudah tidak berada dalam kendalinya.
Menerima kenyataan bukan berarti menyukai keadaan tersebut. Artinya, seseorang mulai memahami bahwa kehidupan harus tetap berjalan meskipun hubungan yang dahulu dianggap penting sudah tidak lagi menjadi bagian dari keseharian.
Dari sinilah energi mental perlahan dapat dialihkan dari mempertahankan masa lalu menuju membangun kehidupan baru.
Setelah menerima kenyataan, berbagai emosi mungkin muncul dengan lebih jelas.
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