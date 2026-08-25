7 Rasa Putus Asa yang Biasanya Dirasakan 'Jomblo Kronis', Benarkah Demikian?

JawaPos.com - Benarkah jomblo kronis selalu merasa putus asa? Kenali 7 perasaan yang mungkin muncul, mulai dari kesepian, merasa bukan prioritas, hingga lelah menghadapi dunia percintaan.
Namun pada kenyataanya, menjadi lajang dalam waktu yang cukup lama tidak selalu berarti seseorang tidak bahagia.
Ada orang yang menikmati kebebasan, fokus pada karier, keluarga, pertemanan, atau pengembangan diri.
Akan tetapi, bagi sebagian jomblo dengan notaben 'kronis', perjalanan panjang tanpa pasangan romantis juga dapat memunculkan perasaan yang tidak selalu mudah dibicarakan.
Salah satu pengalaman yang sering muncul adalah perasaan seperti tidak memiliki “seseorang” yang benar-benar menjadi tempat utama untuk berbagi kehidupan.
Dikutip dari laman YourTango, menyoroti bahwa seseorang bisa tetap memiliki keluarga, teman, dan komunitas, tetapi tetap merasakan kesepian karena tidak mempunyai pasangan sebagai orang terdekat secara romantis.
Namun pada umumnya, inilah beberapa perasaan yang mungkin paling sering dirasakan oleh orang-orang yang telah lama sendiri tanpa pasangan.
Salah satu perasaan yang cukup berat adalah ketika seseorang merasa tidak menjadi prioritas utama bagi siapa pun.
Bukan berarti orang tersebut tidak dicintai. Keluarga dan teman mungkin tetap memberikan perhatian, tetapi kehidupan mereka juga memiliki pasangan, anak, pekerjaan, dan tanggung jawab masing-masing.
Dalam kondisi seperti ini, seorang lajang dapat merasa bahwa tidak ada orang yang secara otomatis menjadi tempat pertama untuk berbagi kabar, meminta bantuan, atau sekadar mengatakan bahwa hari ini terasa berat.
YourTango menggambarkan pengalaman ini sebagai perasaan tidak memiliki “person”, yakni seseorang yang secara khusus menjadi tempat utama untuk berbagi kehidupan sehari-hari.
Perasaan tersebut dapat menjadi lebih kuat ketika melihat orang-orang di sekitar mulai memiliki pasangan.
Bukan karena seseorang iri terhadap kebahagiaan orang lain, melainkan karena situasi tersebut mengingatkan dirinya pada sesuatu yang belum dimiliki.
Kesepian dan kesendirian merupakan dua hal yang berbeda. Seseorang bisa berada di tengah keluarga atau teman, tetapi tetap merasa ada ruang emosional yang belum terisi.
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Jawa Pos
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