Ancam Populasi Manusia, Tren Ogah Menikah dan Punya Anak Jadi Sorotan Mendukbangga dan Baznas

Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga) Wihaji bersama Ketua Baznas Sodik Mudjahid. (Humas Baznas)
JawaPos.com - Tren tidak mau menikah serta ogah punya anak, jadi sorotan. Pasalnya budaya tersebut dianggap tidak sesuai dengan nilai agama Islam, serta bisa mengancam kelangsungan hidup umat manusia.
Kecenderungan tidak mau menikah dan ogah punya anak tersebut, jadi sorotan dalam pertemuan Ketua Baznas Sodik Mudjahid dengan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga) Wihaji.
Kedua lembaga bersepakat meluncurkan Zakat Community Development (ZCD), untuk membangun keluarga yang kuat di Indonesia.
Dalam kesempatan itu Sodik mengatakan, tantangan keluarga di Indonesia memang sangat besar tak hanya dari sisi pengaruh ponsel dan ekonomi. Tetapi juga adanya gaya hidup modern yang sekarang terus berkembang.
"Bangsa Indonesia hadapi tantangan keluarga yang berat. Diantaranya fenomena tidak mau menikah. Atau menikah, tapi tidak ingin punya anak," jelas Sodik.
Pandangan atau fenomena itu harus ditangani dengan baik. Karena sesuai dengan ajaran agama, manusia mempunyai tugas untuk menjaga keturunan alias beranak-pinak.
Sodik mengatakan siap mengucurkan dana zakat untuk mendukung pembentukan keluarga yang kuat. Khususnya dari sisi ekonomi. Caranya dengan pemberian modal usaha dan lain.
"Jangan lupa kalau sudah jalan usahanya, bayar zakat. Minimal sedekah," tutur Sodik.
Sementara itu, Mendukbangga Wihaji menyoroti keberadaan ponsel atau HP yang sudah menjadi anggota keluarga baru di tengah masyarakat.
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Jawa Pos
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