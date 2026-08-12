Mahar Pernikahan Fantastis di Grobogan Jateng, dari Excavator Hingga Deretan Mobil dan Motor

ROMANTIS: Rico dan Laella saat berdiri di samping ekskavator yang dijadikan mahar pernikahan mereka. (INTAN MAYLANI SABRINA/RADAR KUDUS)
JawaPos.com - Pernikahan Rico Putra Robertosyah dan Laellla Nur Fadhillah menuai perhatian publik. Dalam pernikahan mereka, mempelai pria membawakan mahar fantastis berupa excavator hingga deretan mobil dan motor.
Disadur dari pemberitaan Radar Kudus (Jawa Pos Group) pada Rabu (12/8), nilai mahar yang diberikan oleh Rico kepada Laella setara uang dengan nilai miliaran rupiah.
Rinciannya 1 unit excavator, mobil GWM Tank 300, Honda Brio, Yamaha YZ125X, dan Vespa Primavera. Tidak hanya itu, Rico turut memberikan perabotan rumah tangga seperti meja dan kursi jati, dan mesin Bila ditotal, angkanya mencapai Rp 2 miliar.
Mahar sebanyak itu diberikan atas inisiatif Rico, bukan permintaan dari Laella. Rico ingin memberikan mahar istimewa untuk istrinya. Sehingga dia memberikan excavator hingga mobil yang memang berkelindan dengan hidupnya selama ini.
Contohnya excavator, bagi Rico, alat berat tersebut bukan sekadar barang bernilai tinggi. Melainkan sebagai salah satu alat untuk mencari uang. Sebab, dia memang menjalankan usaha penyewaan alat berat.
”Karena selama ini belum pernah ada (yang memberikan mahar excavator), terus usaha saya juga dari sewa alat berat. Jadi sekalian dibuat mahar,” kata dia.
Khusus mobil GWM Tank 300 dan motor Yamaha YZ125X, Rico memilih kedua mahar tersebut karena memang punya ketertarikan terhadap mobil dan motor tersebut.
Hanya Honda Brio yang menjadi pilihan istrinya untuk digunakan sebagai kendaraan operasional harian. Rico mengaku, seluruh mahar itu sudah lama disiapkan. Bukan baru dia datangkan saat pernikahan.
Rico mengaku, mahar excavator sudah dia beli sejak 2 bulan sebelum pernikahan. Sementara mobil GWM Tank 300 dan motor Yamaha YZ125X sudah dibeli sekitar 5 bulan sebelum pernikahan.
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