Logo JawaPos
HomeLifestyle
Author avatar - Image
Rabbany Wanadriani
Kamis, 13 Agustus 2026 | 19.05 WIB

Sering Makan Pisang Pagi Hari? Ini Manfaat Nutrisi yang Perlu Diketahui

ilustrasi orang yang makan pisang. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi orang yang makan pisang. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Menjaga kesehatan tidak selalu harus dimulai dari perubahan besar. Kebiasaan sederhana, seperti menambahkan buah ke dalam menu sarapan, juga dapat menjadi langkah positif untuk memenuhi kebutuhan nutrisi harian.

Salah satu buah yang praktis dikonsumsi adalah pisang. Buah ini mengandung sejumlah nutrisi penting, antara lain kalium, serat, vitamin B6, vitamin C, serta karbohidrat yang dapat menjadi sumber energi.

Satu buah pisang berukuran sedang juga menyediakan sekitar 3 gram serat dan lebih dari 400 miligram kalium, meski jumlahnya dapat berbeda berdasarkan ukuran dan tingkat kematangan buah.

Lantas, apa saja manfaat yang bisa diperoleh dari memasukkan pisang ke dalam menu pagi?

Dilansir English jagran, berikut lima manfaat kesehatan luar biasa dari mengonsumsi pisang setiap pagi.

1. Membantu menjaga tekanan darah

Pisang dikenal sebagai salah satu buah yang mengandung kalium. Mineral ini berperan dalam menjaga keseimbangan cairan tubuh, membantu fungsi otot dan saraf, serta mendukung pengaturan tekanan darah. Kalium juga membantu tubuh mengimbangi efek natrium dalam pola makan.

Meski demikian, mengonsumsi pisang bukan berarti dapat menggantikan pengobatan untuk hipertensi. Manfaatnya lebih tepat dilihat sebagai bagian dari pola makan seimbang yang mendukung kesehatan jantung.

2. Mendukung kesehatan pencernaan

Kandungan serat dalam pisang dapat membantu menjaga keteraturan buang air besar dan mendukung fungsi saluran pencernaan. Pisang yang masih agak hijau juga memiliki lebih banyak pati resisten, yang dapat berperan sebagai sumber makanan bagi bakteri baik di dalam usus.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait
Penting Menjaga Kesehatan! 5 Tanda Kekurangan Nutrisi yang Tidak Boleh Abaikan - Image
Kesehatan

Penting Menjaga Kesehatan! 5 Tanda Kekurangan Nutrisi yang Tidak Boleh Abaikan

Senin, 10 Agustus 2026 | 02.48 WIB

Ingin Rambut Tetap Hitam Lebih Lama? Konsumsi 7 Makanan Bernutrisi Ini - Image
Lifestyle

Ingin Rambut Tetap Hitam Lebih Lama? Konsumsi 7 Makanan Bernutrisi Ini

Sabtu, 8 Agustus 2026 | 16.34 WIB

Jangan Anggap Sepele, 6 Sayuran Ini Punya Nutrisi yang Baik untuk Kesehatan Hati - Image
Lifestyle

Jangan Anggap Sepele, 6 Sayuran Ini Punya Nutrisi yang Baik untuk Kesehatan Hati

Sabtu, 8 Agustus 2026 | 06.25 WIB

Terpopuler

Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek' - Image
1

Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek'

2

Pegawai Diskominfo Kukar Bakar Kantor Usai Wajah Dijadikan Stiker WA

3

Doktif Sebut Richard Lee Transfer Uang ke Mucikari, Klaim Gunakan Anak di Bawah Umur

4

Doktif Bongkar Transfer Rp 9 Juta Richard Lee, Disebut untuk Jasa Prostitusi

5

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

6

Richard Lee Bela Perempuan di Podcast, Eks Karyawan: Dia Penjahat Wanita

7

Perilaku Menantu Tak Cerminkan Orang Kerajaan, Sultan Brunei Cabut Gelar Istri Pangeran Abdul Malik

8

Eks Dewas KPK Albertina Ho Tak Lolos Seleksi CHA di KY, TII Bandingkan dengan Politikus Golkar Ini

9

Jessica Mila Sentil Kapten Kapal Soal Polemik Pulau Padar: Harus Terbuka soal Larangan Berlayar!

10

HUT ke-81 RI, Naik Suroboyo Bus dan Wira Wiri Cuma Rp81, Berlaku Sepekan 

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore