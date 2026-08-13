Sering Makan Pisang Pagi Hari? Ini Manfaat Nutrisi yang Perlu Diketahui

JawaPos.com - Menjaga kesehatan tidak selalu harus dimulai dari perubahan besar. Kebiasaan sederhana, seperti menambahkan buah ke dalam menu sarapan, juga dapat menjadi langkah positif untuk memenuhi kebutuhan nutrisi harian.

Salah satu buah yang praktis dikonsumsi adalah pisang. Buah ini mengandung sejumlah nutrisi penting, antara lain kalium, serat, vitamin B6, vitamin C, serta karbohidrat yang dapat menjadi sumber energi.

Satu buah pisang berukuran sedang juga menyediakan sekitar 3 gram serat dan lebih dari 400 miligram kalium, meski jumlahnya dapat berbeda berdasarkan ukuran dan tingkat kematangan buah.

Lantas, apa saja manfaat yang bisa diperoleh dari memasukkan pisang ke dalam menu pagi?

Dilansir English jagran, berikut lima manfaat kesehatan luar biasa dari mengonsumsi pisang setiap pagi.

1. Membantu menjaga tekanan darah

Pisang dikenal sebagai salah satu buah yang mengandung kalium. Mineral ini berperan dalam menjaga keseimbangan cairan tubuh, membantu fungsi otot dan saraf, serta mendukung pengaturan tekanan darah. Kalium juga membantu tubuh mengimbangi efek natrium dalam pola makan.

Meski demikian, mengonsumsi pisang bukan berarti dapat menggantikan pengobatan untuk hipertensi. Manfaatnya lebih tepat dilihat sebagai bagian dari pola makan seimbang yang mendukung kesehatan jantung.

2. Mendukung kesehatan pencernaan