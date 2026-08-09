Logo JawaPos
HomeKesehatan
Author avatar - Image
Rabbany Wanadriani
Senin, 10 Agustus 2026 | 02.48 WIB

Penting Menjaga Kesehatan! 5 Tanda Kekurangan Nutrisi yang Tidak Boleh Abaikan

ilustrasi orang yang lelah. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi orang yang lelah. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Di tengah kesibukan sehari-hari, kita sering kali mengabaikan pentingnya makan sehat dan menjaga kesehatan.

Nutrisi yang cukup penting untuk fungsi tubuh dan kesehatan secara umum.

Namun, jika asupan nutrisi Anda mencukupi, tubuh akan menunjukkan tanda-tanda kelelahan dan memenuhi kebutuhan nutrisi.

Kekurangan nutrisi dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit dan membuat Anda merasa sangat tidak sehat.

Dilansir English jagran, berikut lima tanda kekurangan nutrisi yang perlu Anda waspadai. 

1. Kelelahan terus-menerus

Kelelahan merupakan efek samping umum dari kekurangan zat besi, yang dapat menyebabkan anemia, ditandai dengan rendahnya kadar sel darah merah.

Anemia juga dapat ditandai dengan pucat yang tidak normal.

Namun perlu diingat, kondisi lain juga dapat menyebabkan kelelahan berlebih, termasuk penyakit jantung, depresi, atau penyakit tiroid.

2. Rambut rapuh dan kering

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait
Ingin Rambut Tetap Hitam Lebih Lama? Konsumsi 7 Makanan Bernutrisi Ini - Image
Lifestyle

Ingin Rambut Tetap Hitam Lebih Lama? Konsumsi 7 Makanan Bernutrisi Ini

Sabtu, 8 Agustus 2026 | 16.34 WIB

Jangan Anggap Sepele, 6 Sayuran Ini Punya Nutrisi yang Baik untuk Kesehatan Hati - Image
Lifestyle

Jangan Anggap Sepele, 6 Sayuran Ini Punya Nutrisi yang Baik untuk Kesehatan Hati

Sabtu, 8 Agustus 2026 | 06.25 WIB

Tubuh Memberi Peringatan, Ini 5 Tanda Asupan Nutrisi Tidak Terpenuhi - Image
Lifestyle

Tubuh Memberi Peringatan, Ini 5 Tanda Asupan Nutrisi Tidak Terpenuhi

Rabu, 22 Juli 2026 | 21.20 WIB

Terpopuler

Prediksi Malaysia vs Filipina: Menang atau Harus Berharap Thailand di Piala AFF 2026 - Image
1

Prediksi Malaysia vs Filipina: Menang atau Harus Berharap Thailand di Piala AFF 2026

2

Prediksi Thailand vs Myanmar di Piala AFF 2026: Gajah Perang Berpeluang Lolos sebagai Juara Grup

3

Daftar Skuad Chelsea dan AC Milan di Indonesia: Luka Modric, Rafael Leao, hingga Cole Palmer

4

Jadwal Siaran Langsung dan Link Live Streaming Chelsea vs AC Milan, Tayang di Mana?

5

Tumbang, Andika Kangen Band Minta Doa untuk Kesembuhannya

6

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

7

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

8

Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran

9

Perilaku Menantu Tak Cerminkan Orang Kerajaan, Sultan Brunei Cabut Gelar Istri Pangeran Abdul Malik

10

Prediksi Skor Arsenal vs Dortmund di Emirates Cup 2026: Mikel Arteta Punya Misi Bangkit di Emirates

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore