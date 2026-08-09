Penting Menjaga Kesehatan! 5 Tanda Kekurangan Nutrisi yang Tidak Boleh Abaikan

ilustrasi orang yang lelah. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Di tengah kesibukan sehari-hari, kita sering kali mengabaikan pentingnya makan sehat dan menjaga kesehatan.
Nutrisi yang cukup penting untuk fungsi tubuh dan kesehatan secara umum.
Namun, jika asupan nutrisi Anda mencukupi, tubuh akan menunjukkan tanda-tanda kelelahan dan memenuhi kebutuhan nutrisi.
Kekurangan nutrisi dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit dan membuat Anda merasa sangat tidak sehat.
Dilansir English jagran, berikut lima tanda kekurangan nutrisi yang perlu Anda waspadai.
1. Kelelahan terus-menerus
Kelelahan merupakan efek samping umum dari kekurangan zat besi, yang dapat menyebabkan anemia, ditandai dengan rendahnya kadar sel darah merah.
Anemia juga dapat ditandai dengan pucat yang tidak normal.
Namun perlu diingat, kondisi lain juga dapat menyebabkan kelelahan berlebih, termasuk penyakit jantung, depresi, atau penyakit tiroid.
2. Rambut rapuh dan kering
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