Menurut Psikologi, 7 Skill Unik Orang yang Bangun Tidur Sebelum Matahari Terbit

JawaPos.com – Psikologi memandang kebiasaan bangun tidur sebelum matahari terbit sebagai pola yang berkaitan erat dengan pengembangan skill tertentu.

Skill yang muncul dari rutinitas ini sering kali mencerminkan kedisiplinan, fokus, dan kesiapan mental menurut pandangan psikologi.

Bangun tidur saat matahari belum terbit memberi ruang psikologis yang unik untuk membentuk karakter dan kebiasaan produktif.

Dengan pendekatan psikologi, kebiasaan ini dipahami sebagai bagian dari proses pembentukan skill yang berkaitan dengan waktu dan kesadaran diri.

Dilansir dari geediting.com, bahwa ada tujuh skill unik orang yang bangun tidur sebelum matahari terbit menurut Psikologi.

1. Keselarasan ritme sirkadian yang presisi

Orang yang terjaga secara alami sebelum fajar memiliki jam internal yang bekerja dengan ketepatan luar biasa.

Tipe pagi memiliki sinkronisasi yang lebih ketat antara siklus tidur-bangun, ritme suhu tubuh inti, dan profil melatonin mereka.

Keharmonisan ini memberikan keuntungan nyata, seperti yang ditunjukkan dalam studi pada rekrut militer yang dikategorikan sebagai tipe pagi dan mengungguli rekan-rekan tipe malam dalam latihan kognitif.