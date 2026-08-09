Menurut Psikologi, 7 Skill Unik Orang yang Bangun Tidur Sebelum Matahari Terbit

skill unik orang yang bangun tidur sebelum matahari terbit menurut Psikologi. (Freepik/ jcomp)
JawaPos.com – Psikologi memandang kebiasaan bangun tidur sebelum matahari terbit sebagai pola yang berkaitan erat dengan pengembangan skill tertentu.
Skill yang muncul dari rutinitas ini sering kali mencerminkan kedisiplinan, fokus, dan kesiapan mental menurut pandangan psikologi.
Bangun tidur saat matahari belum terbit memberi ruang psikologis yang unik untuk membentuk karakter dan kebiasaan produktif.
Dengan pendekatan psikologi, kebiasaan ini dipahami sebagai bagian dari proses pembentukan skill yang berkaitan dengan waktu dan kesadaran diri.
Dilansir dari geediting.com, bahwa ada tujuh skill unik orang yang bangun tidur sebelum matahari terbit menurut Psikologi.
1. Keselarasan ritme sirkadian yang presisi
Orang yang terjaga secara alami sebelum fajar memiliki jam internal yang bekerja dengan ketepatan luar biasa.
Tipe pagi memiliki sinkronisasi yang lebih ketat antara siklus tidur-bangun, ritme suhu tubuh inti, dan profil melatonin mereka.
Keharmonisan ini memberikan keuntungan nyata, seperti yang ditunjukkan dalam studi pada rekrut militer yang dikategorikan sebagai tipe pagi dan mengungguli rekan-rekan tipe malam dalam latihan kognitif.
Cahaya alami menjadi kunci penting dalam penyelarasan ini, di mana paparan sinar dalam satu jam pertama setelah terbangun memperkuat keselarasan tersebut.
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
Jawa Pos
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Prediksi Malaysia vs Filipina: Menang atau Harus Berharap Thailand di Piala AFF 2026
Prediksi Thailand vs Myanmar di Piala AFF 2026: Gajah Perang Berpeluang Lolos sebagai Juara Grup
Daftar Skuad Chelsea dan AC Milan di Indonesia: Luka Modric, Rafael Leao, hingga Cole Palmer
Jadwal Siaran Langsung dan Link Live Streaming Chelsea vs AC Milan, Tayang di Mana?
Tumbang, Andika Kangen Band Minta Doa untuk Kesembuhannya
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran
Perilaku Menantu Tak Cerminkan Orang Kerajaan, Sultan Brunei Cabut Gelar Istri Pangeran Abdul Malik
Prediksi Skor Arsenal vs Dortmund di Emirates Cup 2026: Mikel Arteta Punya Misi Bangkit di Emirates