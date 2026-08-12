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Rabbany Wanadriani
Kamis, 13 Agustus 2026 | 04.56 WIB

Ingin Bebas Bau Badan? 7 Kesalahan Ini Sebaiknya Mulai Ditinggalkan

ilustrasi bau badan. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi bau badan. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Bau badan kerap membuat seseorang merasa tidak nyaman dan kurang percaya diri. Kondisi ini bahkan bisa terjadi meski seseorang sudah rutin mandi, menggunakan deodoran, dan mengganti pakaian setiap hari.

Masalahnya, bau badan tidak selalu berkaitan dengan kurangnya kebersihan. Cara merawat tubuh yang kurang tepat juga dapat memengaruhi kondisi kulit dan membuat aroma tubuh semakin mudah muncul.

Karena itu, penting untuk memperhatikan kebiasaan sehari-hari, terutama dalam merawat area yang mudah berkeringat seperti ketiak.

Dilansir English Jagran, berikut tujuh kesalahan yang sebaiknya dihindari jika tidak ingin bau badan semakin mengganggu.

1. Menggunakan Sabun yang Terlalu Keras

Sabun dengan kandungan antibakteri yang terlalu kuat tidak selalu menjadi pilihan terbaik untuk membersihkan ketiak.

Penggunaan produk yang keras secara berlebihan dapat mengganggu keseimbangan mikroorganisme alami pada permukaan kulit. Kondisi tersebut justru berpotensi menyebabkan masalah kulit.

Sebaiknya gunakan pembersih yang lembut dan bersihkan area ketiak secara rutin. Hindari pula menggosoknya terlalu keras agar kulit tidak mengalami iritasi.

2. Tidak Pernah Melakukan Eksfoliasi

Eksfoliasi memang tidak perlu dilakukan setiap hari, tetapi mengabaikannya sama sekali juga bukan pilihan yang ideal.

Sel kulit mati, sisa produk perawatan, dan keringat dapat menumpuk di permukaan kulit. Penumpukan tersebut dapat menjadi lingkungan yang mendukung pertumbuhan bakteri penyebab aroma tidak sedap.

Eksfoliasi ringan satu atau dua kali dalam seminggu dapat menjadi pilihan. Namun, gunakan metode yang lembut dan hentikan jika kulit mengalami iritasi.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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