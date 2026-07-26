Jangan Diabaikan, Ini 7 Kesalahan yang Diam-Diam Menyebabkan Bau Badan

JawaPos.com – Bau badan merupakan masalah yang dapat dialami siapa saja dan sering kali membuat seseorang merasa kurang percaya diri. Menariknya, kondisi ini tidak selalu berkaitan dengan kurangnya kebersihan diri.

Banyak orang sudah rutin mandi, menggunakan deodoran, hingga memakai pakaian bersih, tetapi tetap mengalami masalah bau badan. Hal tersebut bisa terjadi karena terdapat kebiasaan tertentu yang tanpa disadari justru memperparah munculnya aroma tidak sedap.

Bau badan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari cara merawat tubuh, kebiasaan sehari-hari, hingga kesalahan kecil dalam menjaga kebersihan yang sering terabaikan.

Mengutip laporan dari English Jagran, berikut tujuh kesalahan yang sebaiknya dihindari karena dapat membuat bau badan semakin kuat dan mengganggu.

1. Sabun berbahan kimia keras

Hindari penggunaan sabun antibakteri yang keras pada ketiak karena dapat mengganggu mikrobioma kulit.

Sebaliknya, bersihkan area tersebut sekali sehari dengan pembersih yang lembut dan hindari scrub keras.

Pendekatan yang lembut ini menjaga keseimbangan bakteri baik dan jahat, mencegah pertumbuhan berlebih mikroba penyebab bau badan.

2. Melewatkan eksfoliasi