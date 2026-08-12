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Mohammad Maulana Iqbal
Kamis, 13 Agustus 2026 | 00.32 WIB

Pasangan yang Kehilangan Gairah Psikologi Cinta Meski Punya Hobi Sama Ternyata Punya 9 Kebiasaan Ini

Psikologi gairah cinta pasangan memudar meski keduanya menikmati hobi yang sama. (Magnific) - Image

Psikologi gairah cinta pasangan memudar meski keduanya menikmati hobi yang sama. (Magnific)

JawaPos.com – Psikologi gairah cinta dalam hubungan tidak selalu berjalan seiring dengan kesamaan hobi yang dimiliki pasangan.

Sebagian pasangan tetap menikmati waktu melakukan aktivitas bersama, meski ikatan emosional di antara keduanya perlahan memudar.

Kondisi ini tidak selalu berarti hubungan berakhir, karena cinta masih bisa tumbuh kembali jika ada kemauan memperbaiki.

Dilansir dari laman YourTango pada  Rabu (12/8), berikut sembilan kebiasaan yang menunjukkan memudarnya psikologi gairah cinta meski pasangan masih memiliki hobi yang sama.

1. Menggunakan kesibukan sebagai cara menghindari satu sama lain

Pasangan yang kehilangan gairah cenderung memanfaatkan kesibukan untuk menghindari percakapan berat maupun keheningan canggung.

Sikap ini bukan selalu disengaja, melainkan reaksi alami terhadap rasa tidak nyaman akibat keterputusan emosional.

Kesamaan hobi justru sering dijadikan alasan untuk menghindari ketegangan yang sebenarnya perlu dibicarakan bersama.

Editor: Novia Tri Astuti
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