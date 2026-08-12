Pasangan yang Kehilangan Gairah Psikologi Cinta Meski Punya Hobi Sama Ternyata Punya 9 Kebiasaan Ini

JawaPos.com – Psikologi gairah cinta dalam hubungan tidak selalu berjalan seiring dengan kesamaan hobi yang dimiliki pasangan.

Sebagian pasangan tetap menikmati waktu melakukan aktivitas bersama, meski ikatan emosional di antara keduanya perlahan memudar.

Kondisi ini tidak selalu berarti hubungan berakhir, karena cinta masih bisa tumbuh kembali jika ada kemauan memperbaiki.

Dilansir dari laman YourTango pada Rabu (12/8), berikut sembilan kebiasaan yang menunjukkan memudarnya psikologi gairah cinta meski pasangan masih memiliki hobi yang sama.

1. Menggunakan kesibukan sebagai cara menghindari satu sama lain

Pasangan yang kehilangan gairah cenderung memanfaatkan kesibukan untuk menghindari percakapan berat maupun keheningan canggung.

Sikap ini bukan selalu disengaja, melainkan reaksi alami terhadap rasa tidak nyaman akibat keterputusan emosional.